Pokémon Pokopia: Diese abgefahrene Cyberpunk-Stadt ist wahrscheinlich der krasseste Build, den ihr heute sehen werdet

Pokémon Pokopia-Spieler*innen übertreffen sich aktuell nahezu täglich mit ihren Bauten – und diese "Cyberpunk"-Stadt, ist eine der coolsten Kreationen, die wir bislang gesehen haben.

Linda Sprenger
02.04.2026 | 18:15 Uhr

Bei manchen Community-Kreationen in Pokopia können wir einfach nur staunen. Bei manchen Community-Kreationen in Pokopia können wir einfach nur staunen.

In der Pokémon Pokopia-Community ging vor wenigen Tagen ein Clip rum, der mich ungläubig mit den Augen klimpern lässt. Und vielen anderen Spieler*innen der beliebten Life-Sim geht's ähnlich. Einige gehen jetzt sogar so weit, dass sie das Gefühl haben, Pokopia die ganze Zeit "falsch" gespielt zu haben – einfach weil das Bauwerk aus besagtem Video so next level ist.

"Das gibt mir das Gefühl, das Tutorial niemals verlassen zu haben"

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Der originale Clip stammt von einem koreanischen YouTuber namens "@HamsDDatG" und wurde vor einigen Tagen auf Twitter/X und Reddit herumgereicht.

Darin sehen wir, wie der Spieler mit einem Fahrstuhl in den Untergrund fährt. Vor ihm erstreckt sich eine aufwendige "Cyberpunk"-Stadt, die der Fan offenbar komplett selbst aus dem Boden gestampft hat:

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Das einzige Gemeine an dem Clip: Er endet so abrupt, dass wir uns jetzt betrogen fühlen, weil wir natürlich jetzt alles von der Stadt sehen wollen! Zum Glück hat sich der Erbauer mittlerweile ein umfangreicheres Video seiner "Cyberpunkopia"-Kreation hochgeladen und nimmt uns mit auf einen kleinen Stadtrundgang.

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So wandert der Spieler durch Straßen, die offensichtlich an Cyberpunk 2077 angelehnt sind, schlürft einen Milchshake bei Pikachu und gönnt sich danach ein Sandwich in einem schicken Café, während er aus dem Fenster auf zahlreiche Leuchtreklamen blickt, die glatt aus Night City stammen könnten. Laut HamsDDatG ist die Stadt übrigens noch nicht fertig. Wir sind gespannt, was da noch so kommt.

Auf Reddit sorgt der Clip für allgemeines Staunen: "Ich glaube nicht, dass wir das gleiche Spiel spielen", schreibt ein Spieler. "Das gibt mir das Gefühl, das Tutorial niemals verlassen zu haben", meint ein anderer Fan. Aber hey, nicht schlecht fühlen, Vergleiche machen unglücklich. Einfach zocken und Spaß haben.

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Was haltet ihr von der Unterwasserstadt und wie viele Spielstunden habt ihr bereits mit Pokémon Pokopia verbracht?

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