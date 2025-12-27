Läuft gerade Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

11 Aufrufe

Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Christian Fritz Schneider, Rémy Bournizel
27.12.2025 | 18:00 Uhr

In der Monatsvorschau liefert euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider einen Ausblick auf die kommenden Spiele, die im Januar 2026 für PC, PlayStation, Xbox und Switch veröffentlicht werden.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen Video starten   32:12

vor einer Stunde

Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen! Video starten   2   20:40

vor 2 Tagen

Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen!
Neue Klasse, neues Gebiet + jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon Video starten   2     10:04

vor 4 Tagen

Neue Klasse, neues Gebiet & jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon
Das sind die besten Open Worlds aus 2025! Video starten   1     10:54

vor 6 Tagen

Das sind die besten Open Worlds aus 2025!
Specials

Specials
4.787 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen! Video starten   2   20:40

vor 2 Tagen

Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen!
Klaus: Der zauberhafte Netflix-Weihnachtsfilm im Trailer Video starten   2:32

03.12.2023

Klaus: Der zauberhafte Netflix-Weihnachtsfilm im Trailer
One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten Video starten   0:30

vor 6 Tagen

One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten
Neue Klasse, neues Gebiet + jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon Video starten   2     10:04

vor 4 Tagen

Neue Klasse, neues Gebiet & jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon
Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen Video starten   32:12

vor einer Stunde

Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen Video starten   32:12

vor einer Stunde

Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen! Video starten   2   20:40

vor 2 Tagen

Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen!
Neue Klasse, neues Gebiet + jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon Video starten   2     10:04

vor 4 Tagen

Neue Klasse, neues Gebiet & jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon
Tomb Raider mit Open World - kann das gutgehen? | Unser FYNG-Talk zur Zukunft von Lara Croft Video starten   28:29

vor 6 Tagen

Tomb Raider mit Open World - kann das gutgehen? | Unser FYNG-Talk zur Zukunft von Lara Croft
One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten Video starten   0:30

vor 6 Tagen

One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten
In Sakamoto Days Season 2 geht die Action weiter und Sakamoto muss sich auf neue Feinde gefasst machen Video starten   0:32

vor 6 Tagen

In Sakamoto Days Season 2 geht die Action weiter und Sakamoto muss sich auf neue Feinde gefasst machen
Das sind die besten Open Worlds aus 2025! Video starten   1     10:54

vor 6 Tagen

Das sind die besten Open Worlds aus 2025!
Black Clover kommt nach 4 Jahren mit einer neuen Anime-Staffel zurück und zeigt, wie Asta seine Grenzen üebrschreitet Video starten   1:49

vor 6 Tagen

Black Clover kommt nach 4 Jahren mit einer neuen Anime-Staffel zurück und zeigt, wie Asta seine Grenzen üebrschreitet
Chainsaw Man teast neue Anime-Staffel und die nächste Arc der Serie an Video starten   0:59

vor 6 Tagen

Chainsaw Man teast neue Anime-Staffel und die nächste Arc der Serie an
Bleach teast den letzten Teil der finalen Staffel und das Ende der Anime-Serie Video starten   2:03

vor 6 Tagen

Bleach teast den letzten Teil der finalen Staffel und das Ende der Anime-Serie
Trailer zu Jojos Bizarre Adventure Part 7 zeigt die neuen Charaktere und das Pferderennen in voller Aktion Video starten   2:10

vor 6 Tagen

Trailer zu Jojo's Bizarre Adventure Part 7 zeigt die neuen Charaktere und das Pferderennen in voller Aktion
Kaiju No. 8 teast mit neuem Trailer die nächste und finale Staffel der Anime-Serie an Video starten   1:28

vor 6 Tagen

Kaiju No. 8 teast mit neuem Trailer die nächste und finale Staffel der Anime-Serie an
mehr anzeigen