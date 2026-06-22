Preise der Steam Machine bekannt: Kostet so viel wie PS5 und Xbox zusammen

Die Steam Machine kostet zum Release wie bereits befürchtet über 1.000 Euro.

Neben dem Release war der Preis von Valves neuem Wohnzimmer-PC lange die große Unbekannte. Noch im Vorjahr gingen Tech-Experten von rund 500 bis maximal 600 Euro für den kleinen Würfel aus. Bedingt durch die anhaltende Speicherpreiskrise und die jüngst deutliche Preiserhöhung des Steam Decks wurde ein Preis von über 1.000 Euro allerdings immer wahrscheinlicher.

Seit wenigen Minuten ist der letztendlich Preis nun offiziell und die Befürchtungen haben sich leider bestätigt: Die Steam Machine kostet je nach Kaufoption mehr als eine PS5 und eine Xbox Series X zusammen.

Die Preise der Steam Machine

Zum Release bietet Valve zwei Modelle der Steam Machine an, die wahlweise mit 512 GB oder 2 TB an flottem SSD-Speicher daherkommen. Beide Varianten könnt ihr zudem optional im Bundle mit dem Steam Controller kaufen.

Steam Machine (512 GB) : 1.039 Euro Bundle mit Steam Controller: 1.108 Euro

: 1.039 Euro Steam Machine (2 TB) : 1.359 Euro Bundle mit Steam Controller: 1.428 Euro

: 1.359 Euro

6:16 Steam Machine: Konsole von Valve angekündigt - mit neuem Controller und der Frame-VR-Brille

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Preisvorteil des Bundles: Verlangt Valve einzeln für den Steam Controller 99 Euro, wird der Preis durch die Bundles auf 69 Euro gedrückt.

An der Stelle sei jedoch angemerkt, dass der Steam Controller bereits seit seiner Veröffentlichung im Mai 2026 restlos ausverkauft ist. Aktuell könnt ihr euch das Gamepad im Steam-Shop lediglich reservieren.

Steam Controller kaufen Reservierung, Verfügbarkeit und Restock im Live-Ticker von Chris Werian

Wie es um die Verfügbarkeit der Steam Machine bestellt ist, werden die kommenden Stunden zeigen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Wohnzimmer-PC trotz hohem Preispunkt schnell vergriffen ist, da Valve nach eigenen Angaben eine geringere Menge produzieren ließ als ursprünglich geplant.

Wann erscheint die Steam Machine?

Neben den Preisen ist auch der Release der Steam Machine bekannt – und der ist im Grunde JETZT! Mit den ersten Tests und der Bekanntgabe des Preises wurde auch die Reservierung im hauseigenen Steam-Shop von Valve freigeschaltet.

Infos zur Bestellung: Die erste Reservierungsphase läuft bis zum 25. Juni um 19 Uhr. Dann werden alle Reservierungen durchgewürfelt und die ersten Exemplare ab dem 29. Juni verschickt. Je nach Anzahl der Reservierungen kann es sein, dass ihr nach der zufälligen Ziehung eine Mail erhaltet und den Wohnzimmer-PC darüber bestellen könnt oder auf eine Wartelist gesetzt werdet.

Weitere Informationen zur Bestellung erhaltet ihr hier:

Das Wichtigste zur Steam Machine

Die Steam Machine ist als kompakter PC für den Anschluss an euren TV geeignet und eine Lösung dafür, wenn ihr im Wohnzimmer auf eure Steam-Bibliothek zugreifen wollt. Dank optionaler Desktop-Oberfläche könnt ihr den kleinen Würfel aber auch als gewöhnlichen Linux-Rechner nutzen.

Die offiziellen Specs der Steam Machine GPU Architektur: AMD RDNA 3 (Semi-Custom)

AMD RDNA 3 (Semi-Custom) Shader: 1792 (verteilt auf 28 Compute Units)

1792 (verteilt auf 28 Compute Units) Taktrate: bis zu 2,45 Gigahertz

bis zu 2,45 Gigahertz Energieverbrauch: bis zu 110 Watt

bis zu 110 Watt Upscaling: FSR 3

FSR 3 Ray-Tracing: 28 Kerne (zweite Generation) CPU Architektur: AMD Zen 4 (Semi-Custom)

AMD Zen 4 (Semi-Custom) Kerne: 6 (12 Threads)

6 (12 Threads) Taktrate: 4,8 Gigahertz

4,8 Gigahertz Energieverbrauch: 30 Watt Arbeitsspeicher (RAM) System: 16 Gigabyte DDR5

16 Gigabyte DDR5 Grafik: 8 Gigabyte GDDR6 Speicher wahlweise 512 Gigabyte oder 2 Terabyte

erweiterbar via MicroSD (Standard unbekannt)

Neben SteamOS 3.8 als vorinstalliertes Betriebssystem könnt ihr außerdem Windows 11 installieren, die dafür notwendigen Treiber müssen aber erst von Valve zur Verfügung gestellt und dann auch aktuell gehalten werden.

Jetzt sind wir auf eure Meinung gespannt: Ist die Steam Machine für über 1.000 Euro ein interessanter Wohnzimmer-PC für euch?