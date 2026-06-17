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Steam Machine vorbestellen: Preis- und Release-Enthüllung stehen kurz bevor - alle Infos im Live-Ticker

Es mehren sich die Gerüchte, dass die Steam Machine schon bald final mit Preis und Release-Datum angekündigt wird. Hier erfahrt ihr alles.

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Chris Werian
17.06.2026 | 20:08 Uhr

Die Steam Machine erhält schon bald ihr Preisschild. Die Steam Machine erhält schon bald ihr Preisschild.

Es ist jetzt schon über ein halbes Jahr her, dass Valve die Steam Machine angekündigt hat. Die Frage nach dem Preis und dem Bestelltdatum ließ der Software-Gigant bisher allerdings unbeantwortet. Schon bald soll das Geheimnis aber gelüftet werden, da immer mehr Informationen zum finalen Reveal auftauchen.

In unserem Live-Ticker bleibt ihr dahingehend stets auf dem Laufenden:

Mittwoch, 17.06.2026

20:08 Uhr

Es sind erste Geekbench-Benchmarks aufgetacht, die unter SteamOS auf einem Gerät namens Valve Fremont erstellt wurden. Fremont geistert schon länger als Codename für die Steam Machine durch das Internet und auch die aufgeführten Systeminformationen passen zu den von Valve veröffentlichten Hardware-Spezifikationen des Wohnzimmer-PCs.

Somit scheint sich zu bewahrheiten, dass Testgeräte bereits an Redaktionen verschickt wurden.

19:58 Uhr

Bereits vor einigen Tagen kam das Gerücht auf, dass die Steam Machine an Tester*innen verschickt wurde. Am 23. Juni soll das Testembargo fallen, also dem kommenden Dienstag. Wie auch beim Steam Controller könnte im selben Atemzug der Preis verkündet und eine Woche später der Bestellvorgang gestartet werden.

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Valve sprach bisher lediglich von Sommer 2026 gegenüber Entwickler*innen, die ihre Spiele auf Steam veröffentlichen und für die Linux-Maschine verifizieren möchten.

Video starten 1:00:20 Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?

Was hat Valve bisher dazu bekanntgegeben?

Valve hat Stand heute (17. Juni 2026) keinen konkreten Release-Termin veröffentlicht. Allerdings wurde er bereits auf den Sommer 2026 eingegrenzt:

Steam Machine-Release:
Valve traut sich tatsächlich, die Konsole schon in den nächsten Monaten zu veröffentlichen
von Chris Werian
Valve traut sich tatsächlich, die Konsole schon in den nächsten Monaten zu veröffentlichen

Ein kompletter Reveal am 23. Juni würde also zusammen mit einem Bestellstart am 30. Juni passen, genau wissen wir es aber nicht.

Auch nicht, in welche Richtung das Preisbarometer letztendlich ausschlägt. Insider haben angeblich bereits in Erfahrung gebracht, dass Valve das ursprünglich angepeilte Ziel aufgrund der durch den KI-Hype ausgelösten Kostenexplosion bei Speicherkomponenten deutlich verfehlt und auf 1.000 Dollar oder mehr rutscht.

Wir rechnen nach der immensen Preissteigerung beim Steam Deck jedenfalls nicht mehr damit, dass die Steam Machine preislich eine PS5 oder Xbox Series X angreifen könnte.

Preiserhöhung:
Meine Sorgen um die PS6 werden immer größer, wenn ich sehe, was gerade mit dem Steam Deck passiert
von Dennis Müller
Meine Sorgen um die PS6 werden immer größer, wenn ich sehe, was gerade mit dem Steam Deck passiert

Was liefert die Steam Machine?

Gehen wir von den Spezifikationen der Steam Machine aus, dann dürfte sie in etwa das Leistungsniveau einer PS5 erreichen, allerdings mit dem Vorteil, dafür deutlich weniger Energie zu verbrauchen. Aufgrund einer modernen Architektur könnte sie sogar ein paar Prozentpünktchen vor der PS5 liegen:

Steam Machine vs. PS5
Die Valve-Konsole wird Sony in gleich mehreren Punkten übertreffen
von Chris Werian
Die Valve-Konsole wird Sony in gleich mehreren Punkten übertreffen

Wobei das schwer vergleichbar ist, da sie mit ihrem PC-Hintergrund und der gigantischen Steam-Bibliothek einen ganz anderen Weg als die PlayStation- oder Xbox-Konsolen einschlägt.

Mehrere Pakete sind zum Kauf angedacht

Von der Steam Machine soll es gleich mehrere Varianten geben, beispielsweise eine mit 512 Gigabyte und eine mit 2 Terabyte NVMe-SSD-Speicher. Zudem dürfte es Bundles mit dem kürzlich veröffentlichten Steam-Controller und der Frame-VR-Brille geben.

Mehr dazu haben wir hier aufbereitet:

Ich habe endlich den Steam Controller bekommen - möchte ihn aber direkt wieder loswerden
von Chris Werian
Ich habe endlich den Steam Controller bekommen - möchte ihn aber direkt wieder loswerden
Steam-Machine: Release womöglich geleakt, alle Infos und mehr zur Steam-Konsole von Valve
von Chris Werian
Steam-Machine: Release womöglich geleakt, alle Infos und mehr zur Steam-Konsole von Valve

Auch die unterschiedlichen Bestellvarianten dürften mit dem näher rückendem Reveal kommuniziert werden und wir sind schon gespannt, wofür sich der Steam-Riese entscheidet. Die Produktionskosten sind massiv gestiegen, Valve könnte sich aber dennoch dazu hinreißen lassen, in den sauren Apfel zu beißen, um sich im umkämpften Wohnzimmer neben PS5 und Xbox Series X|S zu etablieren.

Seid ihr noch heiß auf die Steam Machine, obwohl ihr Preis sämtliche Budgets sprengen könnte?

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