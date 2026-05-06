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Steam Controller ausverkauft: Verfügbarkeit und 'Restock' im Live-Ticker

Nach nur wenigen Minuten war der neue Steam Controller von Valve komplett ausverkauft. Hier erfahrt ihr, wann er wieder verfügbar ist.

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Chris Werian
06.05.2026 | 14:52 Uhr

So steht es um die Verfügbarkeit vom Steam Controller. So steht es um die Verfügbarkeit vom Steam Controller.

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Von der Steam Machine gibt es bislang nur ein paar wenige Anzeichen dafür, wann sie erscheinen könnte, aber zumindest der dazugehörige Controller ist bereits erhältlich und kann an jedem PC genutzt werden. Vorausgesetzt, ihr wart am Launch-Tag schnell genug, denn nach knapp einer halben Stunde war das erste Kontingent komplett ausgeschöpft und das Gamepad ausverkauft.

Alle Updates zur Verfügbarkeit im Live-Ticker:

Mittwoch, 06.05.2026

14:45 Uhr

Wir raten euch dazu, auf keinen Fall bei Scalpern einzukaufen, die schon jetzt den zum Teil doppelten bis dreifachen Preis für das Gamepad haben wollen. Zwar ist der Steam Controller mit seinen zwei Touch-Pads eine sehr interessante Anschaffung für Strategie-Enthusiasten, in den meisten anderen Genres kommt ihr mit Konkurrenz-Pads aber ähnlich gut oder sogar besser weg.

14:41 Uhr

Valve hat vor einigen Stunden bestätigt, dass an einer ungefähren Timeline gearbeitet wird, die die Zeitpunkte darstellt, wann weitere Kontingente des Steam Controllers zur Verfügung stehen werden:

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Video starten 13:28 Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen

Wo gibt es den Steam Controller und was kostet er?

  • Preis: 99 Euro

Der neue Steam Controller ist ausschließlich auf Steam erhältlich, ihr benötigt daher auch einen Steam-Account, um ihn kaufen zu können.

Lohnt es sich, ihn schon jetzt zu kaufen?

Der Steam Controller ist mit allen PCs über den beiliegenden "Puck" kompatibel. Er wird ganz simpel über ein USB-C-Kabel angeschlossen und dient gleichzeitig als Ladestation oder auch als Ladekabel, da er magnetisch an der Rückseite des Steam Controllers befestigt werden kann.

Weitere Informationen haben wir hier zusammengefasst:

Steam Controller:
Preis, Release und alle Features sind jetzt offiziell bekannt
von Dennis Müller
Preis, Release und alle Features sind jetzt offiziell bekannt

Allerdings gibt es eine massive Einschränkung für Game Pass-Besitzer*innen: Da das Valve-Pad ausschließlich Steam Input als Übertragungsprotokoll unterstützt, können Spiele aus dem Xbox-Store nicht damit gezockt werden. Es wird zwar an einem Workaround gearbeitet, bis der fertig ist, kann es allerdings noch ein Weilchen dauern.

Steam-fremde Launcher wie den Epic Games-Store müsst ihr außerdem erst der Steam-Bibliothek hinzufügen, um sie mit dem Controller bedienen zu können, genau wie entsprechende Spiele.

Davon abgesehen handelt es sich beim Steam Controller aber um ein fantastisches Gamepad, wie auch Kollege Linh von GameStar Tech in seinem Test festhält:

Steam Controller im Test:
Der ultimative Alleskönner – unter einer Bedingung
von Duy Linh Dinh
Der ultimative Alleskönner – unter einer Bedingung

Er vergibt 4,5 von 5 möglichen Punkten, da der Steam Controller so enorm vielseitig ist. Es wird aber auch das wenig befriedigende Feedback kritisiert sowie das Steuerkreuz, das diagonale Eingaben nicht wirklich differenziert erkennt.

Habt ihr einen Steam Controller ergattert oder steht er noch auf eurer Wunschliste?

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