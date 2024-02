Steam Next Fest startet heute: Spielt mehrere hundert Demos sieben Tage lang kostenlos

Mit Outcast - A New Beginning ist beim Steam Next Fest auch das Comeback einer SciFi-Legende dabei.

Das Steam Next Fest ist zurück! Das Spielevorschau-Format, bei dem es massig Demos gibt, ist ideal, um vor allem kleinere, kommende Spiele zu entdecken – beispielsweise für euer Steam Deck.

Außerdem ermöglicht es das Anspielen von Titeln, die sonst eigentlich keine Testversionen bekommen. Ein Blick lohnt sich also.

Wann geht's los? am 5. Februar um 19:00 deutscher Zeit

am 5. Februar um 19:00 deutscher Zeit Wie lange geht das Steam Next Fest? bis zum 12. Februar um 19:00 Uhr

bis zum 12. Februar um 19:00 Uhr Wo? auf Steam (via PC und Steam Deck)

Zusätzlich veranstaltet Valve auch Livestreams mit Entwickler*innen, die ihre Spiele so näher vorstellen – ähnlich wie wir, dazu aber unten mehr.

Auf Steam warten mehrere hundert Demos auf uns

Das Steam Next Fest im Februar hat mehr Demos auf Lager, als wir in einer Woche spielen können, selbst wenn wir die Auswahl über Filterfunktionen eingrenzen. Damit dürfte aber für wirklich jeden etwas dabei sein. Die komplette Liste an Demos, die heute ab 19 Uhr freigeschaltet wird, findet ihr im Steam Store.

Hier schon einmal der Link: Steam Next Fest Februar 2024

In einem kleinen Trailer hat Valve bereits einige der Demos vorgestellt. Darunter etwa Copycat, Southfield, Phantom Fury, Stormgate und Tales of Kenzera:

Steam Next Week auf GamePro, GameStar und MeinMMO

Passend zum Steam Next Fest veranstalten wir von GamePro, GameStar und MeinMMO die Steam Next Week. Fünf Tage lang findet ihr auf unseren Webseiten passende Spielevorstellungen zu einigen der Demo-Titeln. Außerdem haben wir ein reichliches Streaming-Programm für euch vorbereitet. Zusammen mit unseren Hosts und Redakteur*innen spielen wir live ein paar der (teils von euch ausgewählten) Demos.

Wann? 5. bis 9. Februar

5. bis 9. Februar Wo? auf unserem Twitch-Kanal 'GameStar'

Die Tage geht's dann immer um 17:30 Uhr mit dem Warmup los. Bis 21:00 Uhr dürft ihr dann ein abwechslungsreiches Programm erwarten. Mit dabei sind Spiele wie Outcast: A New Beginning und Pacific Drive. Zwischendurch entscheidet dann ihr, beispielsweise welche Shooter- oder Horror-Demo wir mit euch live ausprobieren sollen.

Wir würden uns freuen, wenn ihr zu unserer Steam Next Week einschaltet und in den Kommentaren eure Demo-Empfehlungen darlasst.