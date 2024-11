Auf Steam verschwinden gerade zig eurer Spiele von der Wunschliste in Deutschland - das steckt dahinter

Wenn ihr einen genauen Blick auf eure Steam-Wunschliste werft, könntet ihr einige fehlende Spiele bemerken.

Wenn ihr auf eurer Wunschliste auf Steam seit ein paar Tagen einige Spiele vermisst, dann ist das definitiv keine Einbildung. Am 15. November 2024 wurden nämlich alle Spiele von der Plattform in Deutschland genommen, die keine Altersfreigabe besitzen. Wir verraten euch, was das bedeutet.

Keine Spiele ohne Altersfreigabe mehr im deutschen Steam

Auf Reddit melden sich User wie Triky313 und teilen Screenshots ihrer geleerten Wunschlisten auf Steam:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auf Steamworks lautet die offizielle Erklärung für die fehlenden Spiele wie folgt:

"Ab dem 15. November 2024 werden Kunden in Deutschland auf Steam keine Spiele mehr angezeigt, für die kein gültiges Alterskennzeichen vorliegt."

Das bedeutet, dass ein Spiel seit dem 15. November 2024 entweder eine USK-Altersfreigabe benötigt oder alternativ den Steam-eigenen Bewertungsprozess durchlaufen muss. Für diesen bekommen die Entwickler*innen oder Publisher eines Spiels einen Fragebogen über die Inhalte des Spiels zugesandt und müssen diesen ausgefüllt an Valve zurücksenden.

Während das Ausfüllen des Fragebogens keine Aufnahme in das deutsche Steam-System garantiert, ist das für die Freischaltung von Spielen ohne USK-Altersfreigabe nun unbedingt notwendig. Haben die Entwickler*innen oder Publisher weder eine USK-Einstufung besorgt, noch den Fragebogen von Steam ausgefüllt, gibt es keine entsprechende Altersfreigabe und ihr könnt das Spiel nicht mehr im Store sehen.

Dass es so kommen würde, war bereits seit Monaten absehbar. Schon Anfang des Jahres hatte die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) Steam und andere Online-Plattformen informiert, dass nicht nur neu erscheinende Spiele in digitalen Stores eine Alterskennzeichnung benötigen, sondern auch Bestandsspiele. Der 15. November wurde dann etwas später als Frist gesetzt, die nun erreicht wurde.

Ist mein Spiel auch davon betroffen, wenn ich es bereits besitze?

Hier können wir Entwarnung geben: Wenn ihr das Spiel schon zuvor erworben habt, dann könnt ihr es weiterhin in eurer Steam-Bibliothek sehen und ohne Einschränkungen weiterhin spielen.

Mehr zum Thema könnt ihr in diesem ausführlichen Artikel von Kollege Dennis lesen:

Auf X, ehemals Twitter, nennt GameStar-Kollege Phil Elsner nur einige der betroffenen Spiele:

52:04 Auslaufmodell Publisher: Brauchen wir die noch oder können sie weg?

Autoplay

Sind alle Regionen im deutschen Sprachraum betroffen?

Weil sich die Regulation spezifisch auf das Jugendschutzgesetz in Deutschland bezieht und nicht auf die Sprachregion der Spiele, sollten andere deutschsprachige Länder davon nicht betroffen sein. Zumindest im schweizerischen Steam Store lassen sich die betroffenen Spiele weiterhin problemlos aufrufen.

Achtung: Es kann trotzdem sein, dass euch leere Plätze in der Wunschliste angezeigt werden. Die können aber auch lediglich davon stammen, dass der Inhalt von Steam entfernt wurde. Dann steht in der Regel "Dieser Inhalt steht nicht mehr zum Verkauf".

Wenn die Spiele aufgrund der aktuellen Jugendschutzregelung heruntergenommen wurden, müsstet ihr in den leeren Wunschlisten-Plätzen "Dieser Inhalt ist in Ihrer Region nicht verfügbar" lesen können.