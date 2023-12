Steam Winter Sale ab heute mit Baldur's Gate 3, Atomic Heart und Co.: Alle Infos zu Start-Uhrzeit, Angeboten und mehr

Alle wichtigen Infos zum Steam Winter Sale.

Heute startet Steam seinen Winter Sale und damit eine der größten Rabattaktionen für Videospiele des Jahres. Auch diesmal könnt ihr wieder bei hunderten Titeln sparen, dabei unter anderem auch erstmals beim Spiel des Jahres: Baldur's Gate 3. Alles, was ihr vorab zu Startzeit, Aktionszeitraum und den bekannten Angeboten wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Startzeit und Zeitraum des Steam Winter Sales

Wie lange geht der Steam Winter Sale? Die Aktion läuft vom 21. Dezember 2023 bis zum 4. Januar 2024

Die Aktion läuft vom 21. Dezember 2023 bis zum 4. Januar 2024 Wann startet der Steam Winter Sale? Los geht es heute um 19 Uhr deutscher Zeit.

Welche Spiele sind reduziert?

Bislang sind natürlich noch nicht alle Angebote bekannt, aber es gibt immerhin schon einen Trailer, der einige der Spiele verrät. Hier könnt ihr ihn euch direkt anschauen:

0:59 Steam kündigt großen Winter Sale an: Hier die ersten bestätigten Angebote im Video

Diese Titel werden im Video unter anderem gezeigt:

theHunter: Call of the Wild

The Witcher 3: Wild Hunt

Battlebit Remastered

Satisfactory

Pummel Party

Dwarf Fortress

Euro Truck Simulator 2

Atomic Heart

Starship Troopers: Extermination

New World

AEW: Fight Forever

Bomb Rush Cyberfunk

The Front

Rainbox Six Siege

Wer am Ende ganz genau hinschaut, kann in der riesigen Spieleliste außerdem Titel wie Baldur's Gate 3, Assassin's Creed Valhalla oder Valheim entdecken. Besonders BG3 können wir euch natürlich ans Herz legen, das RPG hat nicht umsonst bei den Game Awards den Titel als Game of the Year abstauben können. Wenn ihr also bislang mit dem Kauf gewartet habt, könnte jetzt die perfekte Gelegenheit sein.

1:38 Baldur's Gate 3. Launch-Trailer zur Veröffentlichung auf der PS5

Übrigens gibt es nicht nur bei Steam über die Feiertage Angebote. Im Epic Games Store etwa läuft nicht nur aktuell der Feiertags-Sale, ihr bekommt auch täglich ein neues Spiel geschenkt:

Die Steam Awards 2023 starten

Passend zum Start des großen Winter Sales gehen übrigens auch die Abstimmungen bei den Steam Awards los. Hier könnt ihr in 11 Kategorien unter anderem euer Spiel des Jahres, das innovativste Gameplay oder das beste Spiel, in dem ihr schlecht seid, wählen.

Dass so manche Fans diese Kategorien aber nicht ganz ernst nehmen, zeigen die Nominierten:

Mehr zum Thema Starfield für innovativstes Gameplay nominiert und EA FC 24 fürs GOTY: Steam Awards werden zum Troll-Fest von David Molke

Ganz gleich, ob ihr beim innovativsten Gameplay für Starfield zustimmt oder nicht: Ihr könnt ab heute Abend eure Gewinner selbst wählen. Die Abstimmung läuft vom 21. Dezember bis zum 3. Januar jeweils um 19 Uhr deutscher Zeit. Für jede Stimme bekommt ihr natürlich auch wieder Sticker von Steam.

Bei welchen Spielen wartet ihr am sehnlichsten auf einen Sale, ehe ihr zuschnappt?