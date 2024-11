Vergesst alles, was ihr über Gaming-Headsets wisst – diese Earbuds ändern alles!

Endlich ein sehr guter Ersatz für Gaming-Headsets?

Gaming-Headsets können aufgrund ihrer Größe und der Umschließung der Ohren manchmal mehr stören, als hilfreich zu sein. Vielleicht bevorzugt ihr es daher grundsätzlich, wenn ihr nichts auf dem Kopf habt und nichts gegen eure Ohren drückt.

Ganz davon abgesehen, dass euer Kopf unter dem Headset ganz schön ins Schwitzen kommen kann. Spielen ist schließlich auch anstrengend.

In diesem Fall bieten die SteelSeries Arctis GameBuds mit ihrem kabellosen Soundgenuss genau die Flexibilität, die ihr sucht.

Was sind denn GameBuds? Hinter diesem Kunstwort verbergen sich In-Ear-Kopfhörer (auch Earbuds genannt), die speziell für Gaming ausgelegt sind. Diese Earbuds sind kleine Knöpfe, die ihr euch ins Ohr steckt und die via kabelloser Verbindung mit einem Endgerät wie einem PC, Handy oder Konsole verbunden sind.

Die meisten Earbuds sind für Musikwiedergabe via Smartphone ausgelegt und vor allem bei Sport und Fitness äußerst praktisch. Doch SteelSeries hat nun erstmals Earbuds speziell fürs Gaming entworfen, die neuen Arctis GameBuds.

Seht hier den Launch-Trailer der SteelSeries Arctis GameBuds:

Die wichtigsten technischen Spezifikationen auf einen Blick:

Frequenzgang der Kopfhörer 20–20.000 Hz 360° Spatial Audio Unterstützt (inkl. Tempest 3D, Sonar Spatial) Mikrofon Ja Aktive Geräuschunterdrückung Ja – 4 Mikrofone, hybrid Transparency-Modus Ja Bluetooth 5.3 Ja 2,4 GHz-Wireless-Gaming Ja USB-C-Schnellladung

15 Minuten für 3 Stunden Nutzungsdauer Akkulaufzeit (Hülle + Ohrhörer) Bis zu 40 Stunden (Ohrhörer = 10 Std. + Hülle = 30 Std.)

Warum sind die Arctis GameBuds die beste Headset-Alternative?

Wer viel Zeit mit Gaming verbringt, braucht oft einen Kopfhörer. Vor allem, damit das Umfeld nicht stets eurem Gaming-Sound ausgesetzt ist.

Hierbei waren bisher Gaming-Headsets die erste Wahl. Dank der kleinen, stylischen SteelSeries Arctis GameBuds habt ihr jetzt eine ganz neue Alternative.

1. Nie mehr schwitzige Ohren und zerdrückte Haare!

Headsets umschließen eure Ohren in der Regel vollständig und liegen gleichzeitig auf eurem Kopf auf. Je nach Kopf-, Ohr- und Hauttyp kann es zu einem schnelleren und verstärktem Schwitzen oder Hautirritationen kommen.

Wer zum Beispiel viel Wert auf seine Frisur beim Gaming setzt und im Livestream oder im Discord mit Freunden ist, kann mit Headsets ein böses Erwachen erleben. Die Haare sind nach längeren Gaming-Sessions oft plattgedrückt und jegliche Frisur dahin.

Die SteelSeries Arctis GameBuds sind auch bestens für Sport geeignet.

Außerdem kommen einige bei Headsets stärker ins Schwitzen, weil die Haut an den Stellen auf dem Kopf und an den Ohren nicht richtig atmen kann.

All diese Probleme habt ihr mit den Arctis GameBuds nicht. Sie sitzen im Ohr und lassen eure Frisur in Ruhe. Zudem sind euer Kopf und eure Ohren frei und dadurch geratet ihr an diesen Stellen nicht so schnell und stark ins Schwitzen, wenn es beim Spielen wieder anstrengender ist.

2. Freiheit für euren Kopf und eure Ohren

Ein Problem, das Gaming-Headsets mit sich bringen und viele stört, ist der Druck auf den Kopf und die Ohren. Ein Headset muss richtig sitzen und darf nicht verrutschen, wenn es mal beim Spielen wildere Kopfbewegungen gibt.

Schließlich kann der fehlender Skill eurer Mitspielerinnen und Mitspieler euch durchaus mal auf die Palme bringen.

Oft sind Headsets an dieser Stelle zu druckvoll und sorgen dafür, dass die Ohren, die Schläfe oder der Kopf an sich schmerzt. Gerade Menschen mit größeren Köpfen haben ein Problem, das passende Headset zu finden, ohne dass es zu leicht verrutscht.

Bei den Arctis GameBuds entfallen diese Unannehmlichkeiten. Ihr steckt euch die kleinen Knöpfe einfach in die Ohren und erfreut euch an der Freiheit für euren Kopf.

Darüber hinaus sind die GameBuds nach IP55-Zertifizierung wassergeschützt. Schweiß, Staub und Dreck stellen also keine Gefahr für sie dar.

Es gibt natürlich auch Gaming-Headsets wie das SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless. Diese nehmen sich den genannten Problemen an. Dank ComfortMAX-System mit atmungsaktiven Polstern und einer anpassbaren Passform schaffen sie es, die Unannehmlichkeiten für viele zu verringern oder abzustellen.

Dennoch kann es für manche noch besser sein, auf die neuen SteelSeries Arctis GameBuds zu setzen.

Guter Sound, vielseitig einsetzbar und hohe Akkulaufzeit

Die SteelSeries Arctis GameBuds sollen natürlich nicht nur beim Komfort ihre Vorteile gegenüber Headsets ausspielen. Damit sie ebenbürtig oder für manche sogar besser sind, ist zudem ein guter Sound besonders wichtig.

Außerdem sollen sie mit möglichst vielen Geräten genutzt werden können und der Akku darf nicht zu schnell schlapp machen.

Spatial-Audio ist das große Highlight

Trotz der geringen Größe liefern die SteelSeries Arctis GameBuds glasklaren Sound. Besonders ist zudem der Einsatz von 360-Grad-Spatial-Audio.

Das ist gerade bei kleinen Earbuds keine Selbstverständlichkeit. Ihr hört also Geräusche aus unterschiedlichen Richtungen.

Es hebt den Sound damit auf ein anderes Niveau und gerade beim Spielen seid ihr auf diese Weise stets im Bild darüber, was um euch herum passiert. Vor allem bei Shootern ein echter Vorteil.

Aktive Geräuschunterdrückung für ungestörtes Spielen

Damit euch Lärm und Krach aus der Umgebung nicht stört, hat SteelSeries noch die aktive Geräuschunterdrückung (kurz ANC) implementiert. Diese filtert störende Umgebungsgeräusche weitgehend heraus.

Mit einem einfachen Tippen auf die GameBuds könnt ihr das Feature (Transparenzmodus)

übrigens vorübergehend ausschalten. Nur für den Fall, dass euch mal jemand ansprechen möchte oder ihr unterwegs seid und den Straßenverkehr mitbekommen solltet.

Die Arctis GameBuds verfügen zudem über Filterfunktionen, die beispielsweise den Sound bei plötzlichen Laustärkespitzen, wie zum Beispiel bei Explosionen in Actionspielen, reduzieren und so euer Trommelfell schonen.

Das Mikrofon

Neben dem Sound von Spielen und wie ihr andere hört, ist natürlich auch entscheidend wie euch die anderen hören. Die Arctis GameBuds verfügen über ein Mikrofon, dessen Qualität im GameStar Tech-Test als “herausragend” beschrieben wird.

Es ist bestens für Gespräche in Discord oder anderen Voice-Over-Plattformen geeignet und auch für Meetings bei der Arbeit richtig gut.

PS5, Gaming-PC oder Handy - überall und jederzeit

Bluetooth 5.3 und 2,4 GHz sei Dank: Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass die GameBuds mit einem eurer modernen Geräte inkompatibel sind.

Egal ob ihr am Gaming-PC, auf der Xbox, der PS5, der Nintendo Switch oder dem Handy spielt, die Gaming-In-Ears verbinden sich mit jedem Endgerät, das kabellose Verbindungen erlaubt. Dabei erwartet euch eine extrem geringe Latenz für die Wireless-Übertragungen.

Dazu gibt’s noch einen USB-C-Dongle, der ein schnelles Wechseln der Plattform ermöglicht, wenn ihr auf mehreren Systemen zocken wollt.

Mit den Arctis GameBuds habt ihr also eine bequeme und sehr gute Alternative zu Headsets, die dennoch großartigen Klang liefern und dank der kabellosen Verbindung euch volle Bewegungsfreiheit garantieren.

Lange Akkulaufzeit

Das Etui bietet starkefette 40(!) Stunden zusätzliche Energie für eure GameBuds und kann obendrein einfach via Induktion geladen werden.

Der interne Akku der Arctis GameBuds hält 10 Stunden lang an und kann im mitgelieferten Etui schnell wieder aufgeladen werden. Dieses Qi-Ladecase bietet zudem 40 Stunden Akkulaufzeit.

Zudem erhaltet ihr in nur 15 Minuten Ladezeit bereits drei Stunden Akkulaufzeit. Entsprechend müsst ihr euch um den Akku nie wirklich Gedanken machen.

Alles unter Kontrolle per App

Soundprofile für das perfekte Spielerlebnis: Von SteelSeries gibt es eine Companion-App, die über 100 Voreinstellungen für gängige Spiele bietet.

Ihr könnt einfach per Tastendruck und ohne das Spiel zu unterbrechen, die jeweils optimalen Einstellungen laden. Darunter sind unter anderem Features, die euch zum Beispiel Fußtritte besonders deutlich hervorheben, sodass euch in Shootern kein fieser Feind von hinten überfallen kann.

So ziemlich alle aktuellen Games könnt ihr in der App speziell mit einem individuellen Soundprofil ausstatten.

Die App bietet euch zudem die Möglichkeit das ANC in verschiedenen Stufen einzustellen und das Mikrofon zu regeln. Insgesamt könnt ihr mit dieser alle wichtigen und nötigen Einstellungen der In-Ears anpassen.

Gestenreich zum Erfolg

Die GameBuds setzen außerdem auf eine einfache Steuerung. Ihr könnt zahlreiche Tap-Gesten ausführen und damit die kleinen Ohrstecker ohne Berühren und ohne App steuern. So steuert ihr dann unter anderem die Lautstärke, nehmt Anrufe an oder springt zum nächsten Song.

Die GameBuds sind eine Revolution im Gaming-Audio und genau das Gerät, auf das viele von euch immer schon gewartet haben. Holt euch die Arctis GameBuds von SteelSeries noch heute!