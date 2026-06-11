Steven Spielberg hätte fast den ersten Harry Potter-Film gedreht - und es aus einem guten Grund doch nicht getan

Wie ein Harry Potter-Film von Steven Spielberg wohl ausgesehen hätte? (© Warner Bros. Pictures)

Steven Spielberg ist bis heute einer der größten Namen im Film-Business. Neben Blockbustern wie E.T., Indiana Jones und Jurassic Park hätte er aber auch beinahe den ersten Harry Potter-Film seinem Regie-Repertoire hinzufügen können. Er entschied sich allerdings in letzter Sekunde dagegen und hatte dafür gute Gründe.

Darum wurde nichts aus Steven Spielbergs Harry Potter

An den frühen Arbeiten an Harry Potter und der Stein der Weisen war Spielberg sogar noch beteiligt. So war er beim Casting für einige der erwachsenen Rollen dabei und hatte sogar Darsteller*innen vorgeschlagen. Dann kam allerdings etwas Unerwartetes dazwischen: der Tod von Filmregisseur Stanley Kubrick.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

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Als Kubrick 1999 verstarb, war er gerade dabei, den Film A.I. – Künstliche Intelligenz umzusetzen. Wie Steven Spielberg im Interview mit TCM verrät, hat er selbst die Dreharbeiten an dem Film kurzfristig übernommen, um den Wunsch seines verstorbenen Freundes zu erfüllen:

"Nach [Kubricks] Tod war ich bei der Beerdigung bei ihm zu Hause. Christiane [Kubrick] und Jan Harlan, ihr Bruder, sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich die Regie von Stanley übernehme, wie Stanley es vorgesehen hatte."

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Spielberg entscheid sich also, A.I. (den er Kubrick widmete) anstelle von Harry Potter zu machen, obwohl ihm durchaus bewusst war, dass der Film um den Jungen, der überlebte, groß werden würde.

"Ich hab es aufgegeben. Es würde ein gigantischer Film werden, weil das Buch bereits ein kulturelles Phänomen war. Ich hab das im Grunde aufgegeben, um A.I. zu machen."

Die Regie beim ersten Harry Potter-Film übernahm dann stattdessen Chris Columbus, der auch beim zweiten Film Director war.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, das Spielberg darüber spricht, dass er fast bei der Harry Potter-Verfilmung involviert war. In einem früheren Interview von 2023 hatte er allerdings noch einen etwas anderen Grund dafür genannt, dass er damals abgelehnt hatte.

Hier erklärte Spielberg nämlich, dass er sich gegen den Film entschieden habe, um stattdessen mehr Zeit mit seiner Frau und seinen jungen Kindern verbringen zu können: "Ich habe also ein großartiges Franchise geopfert, um bei meiner Familie sein zu können. Worüber ich sehr froh bin, wenn ich heute darauf zurückblicke."

Letztlich dürfte der tatsächliche Grund wohl eine Kombination aus mehreren Faktoren sein.

Könntet ihr euch einen Harry Potter-Film von Steven Spielberg gut vorstellen?