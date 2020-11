Der DualSense-Controller der PlayStation 5 ist schon in den USA erhältlich. Natürlich dauerte es da nicht lange, bis er in Teardown-Videos vollständig auseinandergenommen wurde. In einem dieser Videos, genau gesagt das von Battle Beaver Customs, lässt sich eine Anpassung an den Analogsticks erkennen, die dabei helfen könnte, dass wir beim PS5-Controller weniger Probleme mit driftenden Sticks haben.

Was ist Stick-Drift?

Stick-Drift ist ein Problem, das bei den Analogsticks von Controllern auftauchen kann. Dabei wird im Spiel eine Bewegung ausgeführt, obwohl wir den Controller nicht einmal berühren. So kann es sein, dass beispielsweise der Charakter in eine Richtung geht, ganz ohne Controller-Eingabe.

Stick-Drift kann beim PS4-Controller verschiedene Ursachen haben, aber häufig hängt es mit Staubkörnern in der Controller-Mechanik zusammen. Eine Reinigung kann da Abhilfe schaffen:

12 1 Mehr zum Thema PS4 Controller - Driftet euer Analog Stick? Das hilft!

PS5-Controller-Sticks wurden leicht angepasst

Nachdem der PS5-Controller im Teardown-Video auseinander gebaut wurde, ist zu erkennen, dass Sony bei den Analogsticks etwas verändert hat. Im Vergleich zum DualShock 4-Controller (Bild unten rechts), wurde die Stick-Mechanik beim DualSense um 90 Grad gedreht:

Link zum Twitter-Inhalt

Und genau das könnte beim Stick-Drift Abhilfe schaffen und die Funktion der Analogsticks verbessern, was Battle Beaver Customs auch in seinem Video anspricht (ab 33:12):

Link zum YouTube-Inhalt

Hinweis: Ob diese kleine Anpassung aber wirklich die gewünschte Wirkung erzielen wird, muss sich erst noch im Alltag zeigen. Verschleiß und störenden Dreck gibt es immerhin immer bei Controllern.

Nicht nur Sony kennt das Stick-Drift-Problem

Aber auch andere Controller sind vom Stick-Drift geplagt. So wurde Nintendo bereits für den Joy-Con-Drift bei der Nintendo Switch verklagt und die Sammelklage gegen Microsoft wurde in den USA erst kürzlich um den Elite-Controller der Xbox One erweitert:

52 1 Mehr zum Thema Xbox One-Controller mit “Stick Drift”: Klage wird um Elite Series erweitert

Wie sieht es mit dem Stick-Drift eurer PS4-Controller aus? Glaubt ihr, dass der gedrehte Stick-Mechanismus das Problem beim DualSense reduziert?