Dieser Mann ist die Stimme hinter 'PEGI 18' - sagt, er hat nur 200 Euro für den berühmten Satz verdient

So sieht der Voice Actor hinter der PEGI-Stimme aus (Bild: tiktok.com/@richardwells48/video/7333939163173096736).

Vor den allermeisten internationalen Trailern zu Videospielen ist in Europa eine Alterseinstufung zu hören, die vielen von euch bekannt vorkommen dürfte: Eine Stimme sagt zum Beispiel PEGI 18 oder PEGI 16, gepaart mit dem entsprechenden Symbol, dann geht es erst los. Jetzt hat sich der Mensch hinter dieser Stimme zu Wort gemeldet und innerhalb kürzester Zeit sehr große Beliebt- und Bekanntheit erlangt. Er heißt Richard Wells und hat wohl nur 200 Euro für seine Aufnahmen erhalten.

Das ist der Mann dahinter: In seinem ersten Tiktok-Video auf seinem frisch erstellten Account meldet sich Richard Wells zu Wort und es dauert eine Weile, bis es einem dämmert. Aber allerspätestens, wenn er dann selbst noch einmal sagt, dass er das legendäre PEGI 18 gesprochen hat, fällt es einem wie Schuppen von den Augen.

"Hi, ich bin Richard Wels und ich bin ein professioneller Voice Actor seit 40 Jahren. Ich habe mindestens 10.000 Aufnahmen gemacht und Millionen von Wörtern eingesprochen, aber ironischerweise bin ich am besten bekannt für nur zwei. Ihr werdet mein Gesicht nicht kennen, aber wirklich Millionen von Gamern kennen meine Stimme – weil ich der Typ bin, der 'PEGI 18' bei all euren Videospielen sagt."