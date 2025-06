Die Switch 2-Vorbestellung rettete diesem Fan mit Diabetes das Leben, weil der Händler eine Cola mitgeschickt hat

Die Nintendo Switch 2 soll dabei geholfen haben, einer Diabetikerin das Leben zu retten.

Dass die Vorbestellung einer Nintendo Switch 2 Leben retten kann, hätten wir jetzt nicht unbedingt erwartet. In diesem Fall soll sie aber zumindest indirekt daran beteiligt gewesen sein. Allerdings nur, weil der Händler einfach eine Cola mitgeschickt hat, die für eine Diabetikerin genau im richtigen Moment verfügbar war.

Diabetikerin hat plötzlich massiven Unterzucker und erinnert sich, dass bei ihrer Switch 2-Vorbestellung eine Cola dabei war

Darum geht's: Auf Reddit berichtet die Nutzerin Impressive-Durian404 von einem höchst unangenehmen und offenbar sogar lebensbedrohlichen Zwischenfall. Sie ist Diabetikerin und beim Spritzen ihres Langzeit-Insulins muss irgendetwas gehörig schiefgelaufen sein. Jedenfalls wirkte das Insulin sofort und sehr schnell – mit dem Resultat, dass ihr Blutzuckerspiegel dramatisch abfiel.

Innerhalb von nur acht Minuten soll der Blutzuckerwert von 130 auf gefährlich niedrige 45 abgesunken sein, was gar nicht gut ist. Dieser Wert sollte normalerweise irgendwo zwischen 100 und 140 liegen, je nachdem, wie lange die letzte Mahlzeit zurückliegt.

Glücklicherweise ging alles gut, wie die Diabetikerin auf Reddit selbst schreibt:

"Ich hatte keine zuckerhaltige Flüssigkeit zur Hand (Flüssigkeit wirkt am schnellsten, und bei der Geschwindigkeit, mit der der Wert fiel, wusste ich, dass ich keine Zeit zu verlieren hatte), weil Einkaufstag war. Zum Glück habe ich mich daran erinnert, dass Walmart mit einer Bestellung gestern eine Cola mitgeschickt hatte. Diese Cola hat mir heute Morgen wortwörtlich das Leben gerettet, weil ich beinahe garantieren kann, dass ich ohne sie nicht hier wäre, um das hier zu schreiben. Das Leben ist seltsam, aber ich bin so dankbar für meine Entscheidung, die Switch zu kaufen (die ich übrigens liebe!) und Walmarts Entscheidung, ein paar Snacks mit ihren Bestellungen mitzuschicken."

Dem können wir uns natürlich nur anschließen. Was für ein glücklicher Zufall und was für ein Glück im Unglück.

In den Kommentaren wurden diverse Fragen gestellt und die Urheberin des ursprünglichen Beitrages geht auf einige davon ein. Besonders interessant, bemerkenswert und möglicherweise wirklich wichtig wirkt die Unterscheidung zwischen Zucker in fester Form und zuckriger Flüssigkeit. Wir schreiben uns jedenfalls hinter die Ohren, dass Diabetiker*innen im Idealfall nicht nur Honig oder ähnliches, sondern am besten auch einen Saft oder eben Cola zur Hand haben sollten.

Hättet ihr gedacht, dass ihr heute so eine Story lesen würdet? Habt ihr vielleicht sogar etwas ähnliches oder noch Krasseres auf Lager?