Jetzt streamen: Mit 94% auf Rotten Tomatoes gilt dieser Animationsfilm schon jetzt als starker Oscar-Kandidat

Hoppers ist ein echtes Fest für alle Biber-Fans mit Faible für Naturschutz und Animationsfilme.

Die Abstände zwischen Kinostart und Streaming- beziehungsweise Heimkino-Auswertung werden immer kürzer. Hoppers ist vor Kurzem nach nur drei Monaten bei Disney+ im Abo zu sehen gewesen. Dabei hatte der Animationsfilm von Pixar keinen schlechten Start im Kino, ganz im Gegenteil. Bei Rotten Tomatoes sehen die Bewertungen ebenfalls gut aus und der Streifen hat sogar Chancen auf einen Oscar.

Hoppers ist Publikums-Liebling, Oscar-Kandidat und jetzt bei Disney+

Hoppers erzählt die Geschichte von Mabel, die sich für Naturschutz und die Tierwelt einsetzt. Insbesondere ein etwas größerer Teich in der Nähe des Hauses ihrer Oma hat es ihr angetan. Genau dort will der fiese Bürgermeister der nahen Stadt aber eine komplett sinnbefreite Autobahn bauen lassen.

Um das zu verhindern, mischt sich Mabel unter die Tiere, und zwar in einer extrem glaubhaften Verkleidung. Sie kann dank eines geheimen Forschungsprojektes sogar mit der gesamten Fauna kommunizieren und taucht tief in die Welt ein – mit allem, was dazugehört.

0:30 Neuer Trailer zu Hoppers: Im kommenden Pixar-Film wird das Bewusstsein von Menschen in Tiere übertragen

Der allgemeine Konsens zu Hoppers kann grob wohl so zusammengefasst werden, dass es Pixar hier gelungen ist, eine eigene, sehr charmante und höchst unterhaltsame Version der Avatar-Prämisse zu erschaffen. Das kommt zwar nicht ganz an einstige Höhenflüge des Studios heran, ist aber ein großer Spaß.

Dementsprechend erfolgreich war Hoppers auch im Kino. Die Startwoche war eine der besten für Animationsfilme innerhalb der letzten Jahre und weltweit wurde laut The Numbers wohl ungefähr das 2,6-Fache des Produktionsbudgets wieder eingespielt.

Selbst auf Rotten Tomatoes sind sich ausnahmsweise mal Publikum und Kritik einig. Das Tomatometer steht dank 227 Reviews aktuell bei durchschnittlich 94 % und das Popcornmeter zeigt bei über 5.000 Ratings eine überragende Durchschnittswertung von 93 % an.

Das alles zahlt auf das Konto der Oscar-Chancen von Hoppers ein. Dazu kommt noch das Thema, mit dem ebenfalls überzeugt werden könnte. Dass Hoppers für einen Oscar als bester Animationsfilm bei den Verleihungen 2027 nominiert wird, erwarten wahrscheinlich die meisten.

Aber wenn wir uns die natürlich jetzt noch sehr frühen Oscar-Vorhersagen ansehen, gibt es durchaus auch starke Konkurrenz. Da wäre zum Beispiel die aus dem eigenen Haus: In Kürze startet mit Toy Story 5 ein möglicher Oscar-Kandidat im Kino, der ebenfalls von Pixar kommt.

Dann gibt es da allerdings auch noch Kandidaten wie Ray Gunn, Julián oder Wildwood, die bereits jetzt als potenzielle Oscar-Kandidaten gehandelt werden, etwa bei IndieWire. Dort werden Wildwood die besten Chancen eingeräumt. Allein schon deshalb, weil es wirklich nicht nachvollziehbar ist, dass die Laika Studios immer noch keinen Oscar gewonnen haben und Wildwood ihr bisher ambitioniertestes Projekt darstellen soll.

Wie und wo kann ich Hoppers gucken?

Seit dem 3. Juni steht das amüsante Animations-Spektakel mit Sci-Fi-Einschlag bei Disney+ im Streaming-Abo zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr es euch aber auch auf Blu-ray sichern oder bei einem der anderen Video on Demand-Anbieter wie Amazon, Apple und Co. im Netz streamen, wenn euch der Sinn danach steht.

Habt ihr Hoppers schon gesehen? Was haltet ihr von den anderen Oscar-Kandidaten, was ist euer Favorit?