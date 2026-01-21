Zelda-Film: Release, Streaming-Dienst und alle weiteren Infos zum Live-Action-Film von Nintendo

So sehen Link und Zelda in der Verfilmung aus.

Nach Super Mario Bros. bringt Nintendo das nächste große Franchise auf die große Leinwand: Ja, es passiert wirklich – ein Live Action-Film (also ein Film mit echten Schauspieler*innen!) zu The Legend of Zelda ist in Arbeit.

Letztes Update am 21. Januar 2026: Der Zelda-Film wird nach dem Kino- und Heimkino-Release exklusiv bei Netflix gestreamt werden können (via Famitsu).

1:03:46 Kann die Zelda-Welt noch überzeugen?

Autoplay

Zelda Film - Release/Start

Der Zelda-Film sollte ursprünglich am 26. März 2027 anlaufen. Wie Shigeru Miyamoto im Juni 2025 bekanntgab, verschiebt sich der Start allerdings um einige Wochen.

Neuer Starttermin: 07. Mai 2027.

Die Dreharbeiten sind gestartet: Seit wenigen Tagen befindet sich der Film jetzt in Produktion und wird derzeit in Wellington, Neuseeland gedreht. Der Dreh soll bis zum 07. April 2026 andauern und somit hat das Team knapp ein Jahr für die Post-Produktion Zeit, um den aktuellen Starttermin einzuhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Kurz nachdem bekannt geworden war, dass die Dreharbeiten zum Film gestartet sind, gab es erste privat aufgenommene Szenen, die Benjamin Evan Aisworth und Bo Bragason in ihren Link- bzw. Zelda-Kostümen zeigten. Kurz danach veröffentlichte Nintendo auch offizielles Bildmaterial.

Bei welchem Streaming-Dienst wird der Zelda-Film zu sehen sein?

Noch deutlich vor dem Start des Kinofilms wurde bekannt gegeben, bei welchem Streaming-Dienst der Zelda-Film zu sehen sein wird. Laut Famitsu handelt es sich dabei um Netflix, die den Film nach dem Release der Heimkinoversionen exklusiv streamen werden. (via nintendolife.com)

Auf den kommenden Seiten verraten wir euch mehr zum Regisseur und den Produzenten sowie dem bisher bekannten Cast des Films.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an den kommenden Zelda-Film und habt ihr generell Lust auf eine Live Action-Verfilmung? Und an dieser Stelle wollen wir natürlich auch von euch wissen, welche Schauspielerinnen und Schauspieler ihr euch für Zelda, Link, Ganon und Co. wünscht!