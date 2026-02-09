Neuer Trailer zu Hoppers: Im kommenden Pixar-Film wird das Bewusstsein von Menschen in Tiere übertragen

Was passiert, wenn das Bewusstsein von Menschen in robotische Eidechsen, Vögel oder jedes andere beliebige Tier übertragen wird? Gut, dass ihr fragt! Die Antwort ist … ach, wir verraten es nicht. Die große Auflösung gibt es ab dem 5. März 2026 im Kino, denn dann erscheint der neue Animationsfilm von Pixar namens Hoppers im Kino.

