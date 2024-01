Suicide Squad: Kill the Justice League kaufen – Was bieten Deluxe Edition, Preorder-Bonus & Early Access?

Mit der Deluxe Edition von Suicide Squad: Kill the Justice League könnt ihr schon vor Release losspielen und euch noch weitere Boni sichern.

Bald ist es soweit: Am 2. Februar ist der offizielle Release von Suicide Squad: Kill the Justice League, dem großen neuen Actionspiel des Studios Rocksteady, das bereits für die erfolgreiche Batman-Arkham-Reihe verantwortlich war. Wenn ihr die Deluxe Edition für PS5 oder für Xbox Series X vorbestellt, könnt ihr sogar schon drei Tage früher, also am 30. Januar, losspielen.

Die Deluxe Edition gibt es bei Amazon bereits jetzt etwas günstiger, die Versionen für PS5 und Xbox Series X kosten beide nur noch 102,98€ (UVP: 109,99€):

Falls euch die Deluxe Edition zu teuer ist und ihr doch lieber zur normalen Version greift, könnt ihr euch immerhin noch schnell den Vorbesteller-Bonus sichern. Zumindest die PS5-Fassung könnt ihr zudem ebenfalls etwas günstiger bekommen, sie kostet bei Amazon derzeit 74,88€ (UVP: 79,99€):

Was ist der Preorder-Bonus?

Wenn ihr Suicide Squad vorbestellt, bekommt ihr die klassischen Outfits der Hauptfiguren als Bonus.

Wenn ihr die Standard-Version von Suicide Squad: Kill the Justice League bis zum 1. Februar oder die Deluxe Edition bis zum 29. Januar vorbestellt, bekommt ihr als Preorder-Bonus die klassischen Outfits der vier Suicide Squad-Mitglieder, wie ihr sie auf obigem Bild seht. Die normalen Outfits im Spiel ähneln ansonsten eher denen aus den jüngsten Filmen.

Was bietet die Suicide Squad: Kill the Justice League Deluxe Edition?

Die Deluxe Edition bietet neben Ingame-Gegenständen auch Zugang zum Battle Pass.

Neben dem früheren Zugang drei Tage vor dem offiziellen Release bekommt ihr mit der Deluxe Edition auch noch eine Reihe von Ingame-Gegenständen, nämlich drei berüchtigte Waffen, vier Waffenpuppen und vier weitere Outfits zusätzlich zum Preorder-Bonus, sowie eine Premium-Battle-Pass-Marke. Was genau der Battle Pass bieten wird, ist noch nicht bekannt.

Was ist Suicide Squad: Kill the Justice League überhaupt?

Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein Superhelden- oder besser gesagt Superschurken-Actionspiel, in dem ihr mit übermenschlichen Kräften zahlreiche Gegner vermöbelt, die Stadt Metropolis erkundet und Jagd auf die Helden der Justice League macht. Ihr seid dabei stets im Team unterwegs. Wenn ihr keine Lust auf Koop mit menschlichen Mitspieler*innen habt, übernimmt die KI die anderen Charaktere.

Alle weiteren wichtigen Fakten zum Spiel haben wir hier bereits für euch gesammelt:

