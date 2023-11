Nintendo Switch: Dieses Wassermelonen-Spiel erobert gerade den eShop und war vor dem Hype Jahre lang nur auf einem japanischen Projektor spielbar

Suika Game wurde von Streamern, gerade VTubern groß gemacht. Jetzt ist es auch im deutschen eShop erhältlich.

Was hat es mit diesem "Wassermelonen-Spiel" auf sich? Womöglich habt ihr schon Streamern zugeschaut, die einen quietschbunten Titel gezockt haben, in dem herunterfallende Früchte gestapelt werden. Gerade bei VTubern gibt es einen richtigen Hype um das Spiel, aber auch andere Streamer kommen von den Früchtchen einfach nicht mehr los.

Suika Game ist seit Kurzem auch bei uns für die Switch verfügbar. Wir verraten euch, worum's bei diesem Internet-Hit geht und welche ungewöhnliche Geschichte hinter dem Spiel steckt.

Das ist Suika Game, das Spiel mit der Wassermelone

Darum geht's: Suika Game sieht ein bisschen aus wie ein Mix aus einer Fruchtgummi-Werbung und Tetris: Erdbeeren, Kirschen, Orangen, Pfirsiche und Co. haben lustige Gesichter und fallen vom Himmel herunter. Wir entscheiden, wo das Obst genau landen soll und müssen dabei versuchen, so zu kombinieren, dass immer größere Früchte entstehen.

Hier könnt ihr euch einen Speedrun in ca. 5 Minuten anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das gelingt immer dann, wenn sich zwei Früchtchen von derselben Sorte treffen. Jedes Mal, wenn sie sich berühren, mutieren sie zur nächstgrößeren Obstsorte. Aus zwei Kirschen wird eine Erdbeere, aus zwei Erdbeeren Trauben, und so weiter. Die Königin der Früchte, auf die ihr hinarbeitet, ist die riesige Wassermelone.

Während ihr stapelt und kombiniert, versucht ihr, euren High Score zu knacken. Das simple Gameplay kann ganz schön am Bildschirm fesseln.

Wo könnt ihr Suika Game spielen?

Eine gratis Version ist ganz einfach im Browser verfügbar. Die ist allerdings vereinfacht und unterscheidet sich ein wenig von der Switch-Version. In dieser sind die Früchte nicht alle rund und die Physik etwas anders. Zudem weicht auch das Grund-Design ein bisschen ab.

Daneben gibt es Suika Game jetzt auch auf im deutschen eShop - und das ist auch die Version, die ihr bei den Twitch-Streamern seht. Es kostet euch nur 2,99 Euro, aber Vorsicht: In diesem Titel könntet ihr schon mal länger versumpfen, falls ihr dafür empfänglich seid.

Suika Game war ursprünglich ein Videoprojektor-Spiel

Nicht wenige Spiele erscheinen erst mal auf einer Plattform und erobern irgendwann neue, aber der Ursprung von Suika Game ist dann doch eher ungewöhnlich: Tatsächlich war das Spiel standardmäßig auf einem japanischen Videoprojektor vorinstalliert (via nintendolife.com).

Der Projektor stammt von der Firma Aladdin X und der Titel, der eigentlich nur eine kleine Beigabe war, kam richtig gut an. So gut, dass die Firma einen Switch-Port herausbrachte. Zwei Jahre stieß dieser aber auf kaum Interesse; bis zuerst japanische Streamer den Titel auf einmal groß machten. Inzwischen ist das Spiel auch in den anderen Teilen der Welt angekommen und daher jetzt überall im eShop erhältlich.

Seid ihr schon mal irgendwo auf das Wassermelonen-Spiel gestoßen? Spricht es euch an oder seid ihr bei so was komplett raus?