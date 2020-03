Hier findet ihr alle Fische, ihre Fundorte und Preise. Denn wenn ihr in Animal Crossing: New Horizons euer Museum füllen und Sternis verdienen wollt, kommt ihr ums Fische fangen nicht herum. Wenn ihr dank unseres Angel-Guides bereits genau wisst, was ihr beachten müsst und wer euch das meiste für eure schuppigen Freunde zahlt, haben wir hier eine weitere Liste für euch.

Alle Fische mit Fangzeiten, Fundorten und Preisen aufgelistet

Nicht alle Fische sind immer verfügbar. Manche findet ihr nur zu bestimmten Uhrzeiten, manche nur in ein paar Monaten im Jahr. Deswegen haben wir für euch eine Liste zusammengestellt, die euch nicht nur zeigt, welche Fische es gibt (insgesamt 80 Stück!) sondern auch, wann und wo ihr sie fangen könnt und was ihr im Shop dafür bekommt.

Wir haben sie dabei wie folgt sortiert: Zuerst findet ihr den Namen des Fisches, dann die Sternis, die ihr dafür bekommt, gefolgt von wo und wann ihr sie finden könnt: Zuerst in der nördlichen (unserer), dann in der südlichen Hemisphäre. Achtung: Manche Fische gibt es in der südlichen Hemisphäre nicht, deswegen steht dort nur ein einzelnes Datum.

Anchovis, 200 Sternis, Ozean, 04:00 - 21:00 Uhr, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Skalar, 3.000 Sternis, Fluss, 16:00 - 09:00 Uhr, Mai - Okt., Nov. - Apr.

Arapaima, 10.000 Sternis, Fluss, 16:00 - 09:00 Uhr, Juni - Sept.

Arowana, 10.000 Sternis, Fluss, 16:00 - 09:00 Uhr, Juni - Sept., Dez. - März,

Schnabelbarsch, 5.000 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, März - Nov., Sept. - Mai,

Glaskopffisch, 15.000 Sternis, Ozean, 21:00 - 04:00 Uhr, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Kampffisch, 2.500 Sternis, Fluss, 09:00 - 16:00 Uhr, Mai - Okt., Nov. - Apr.,

Bitterling, 900 Sternis, Fluss, Den ganzen Tag, Nov. - März, Mai - Sept.

Barsch, 400 Sternis, Fluss, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr,

Kugelfisch, 5.000 Sternis, Ozean, 21:00 - 04:00 Uhr, Nov. - Feb., Mai - Aug.

Blauer Marlin, 10.000 Sternis, Pier, Den ganzen Tag, Nov. - Apr./Juli - Sept., Jan. - März/Mai - Okt.

Sonnenbarsch, 180 Sternis, Fluss, 09:00 - 16:00 Uhr, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Falterfisch, 1.000 Sternis, Meer, Den ganzen Tag, April - Sept.

Karpfen, 300 Sternis, Fluss, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr ,Das ganze Jahr,

Katzenwels, 800 Sternis, Teich, 16:00 - 09:00 Uhr, Mai - Okt., Nov. - Apr.

Saibling, 3.800 Sternis, Fluss, 16:00 - 09:00 Uhr, März - Juni/Sept. - Nov., März - Mai/Sept. - Dez.

Masulachs, 1.000 Sternis, Fluss (Klippe), Den ganzen Tag, März - Juni/Sept. - Nov., März - Mai/Sept. - Dez.

Anemonenfisch, 650 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Apr. - Sept., Okt. - März

Quastenflosser, 15.000 Sternis, Ozean (Regen), Den ganzen Tag, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Flusskrebs, 200 Sternis, Teich, Den ganzen Tag, Apr. - Sept., Okt. - März

Karausche, 160 Sternis, Fluss, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Kliesche, 300 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Okt. - Apr., Apr. - Okt.

Hasel, 240 Sternis, Fluss, 16:00 - 09:00 Uhr, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Lachssalmler, 15.000 Sternis, Fluss, 16:00 - 09:00 Uhr, Juni - Sept.,

Anglerfisch, 2.500 Sternis, Ozean, 16:00 - 09:00 Uhr, Nov. - März, Mai - Sept.

Flussgrundel, 400 Sternis, Fluss, 16:00 - 09:00 Uhr, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Frosch, 120 Sternis, Teich, Den ganzen Tag, Mai - Aug.

Knochenhecht, 6.000 Sternis, Teich, 16:00 - 09:00 Uhr, Juli - Okt.

Schlangenkopf, 5.500 Sternis, Teich, 09:00 - 16:00 Uhr, Juni - Aug.

Stachelmakrele, 4.500 Sternis, Pier, Den ganzen Tag, Mai - Okt.

Goldforelle, 15.000 Sternis, Fluss (Klippe), 16:00 - 09:00 Uhr, März - Mai/Sept. - Nov., März - Mai/Sept. - Nov.

Goldfisch, 1.300 Sternis, Teich, Den ganzen Tag ,Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Hai, 15.000 Sternis, Meer, 16:00 - 09:00 Uhr, Juni - Sept.

Guppy, 1.300 Sternis, Fluss, 09:00 - 16:00 Uhr, Apr. - Nov., Okt. - Mai

Hammerhai, 8.000 Sternis, Ozean, 16:00 - 09:00 Uhr, Juni - Sept., Dez. - März

Makrele, 150 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr,

Killifisch, 300 Sternis, Teich, Den ganzen Tag, Apr. - Aug.

Königslachs, 1.800 Sternis, Flussmündung, Den ganzen Tag, Sept.März

Koi-Karpfen, 4.000 Sternis, Teich, 16:00 - 09:00 Uhr, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Backschmerle, 400 Sternis, Fluss, Den ganzen Tag, März - Mai, Sept. - Nov.

Goldmakrele, 6.000 Sternis, Pier, Den ganzen Tag, Mai - Okt.

Wohlhandkrabbe, 2.000 Sternis, Fluss, 16:00 - 09:00 Uhr, Sept. - Nov., März - Mai

Muräne, 2.000 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Aug. - Okt., Feb. - Apr.

Napoleonfisch, 10.000 Sternis, Meer, 04:00 - 21:00 Uhr, Juli - Aug.

Neonsalmler, 500 Sternis, Fluss, 04:00 - 16:00 Uhr, Apr. - Nov., Okt. - Mai

Saugbarbe, 1.500 Sternis, Fluss, 09:00 - 16:00 Uhr, Mai - Sept.

Riemenfisch, 9.000 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Dez. - Mai, Juni - Nov.

Mondfisch, 4.000 Sternis, Ozean, 04:00 - 21:00 Uhr, Juli - Sept., Jan. - März

Flunder, 800 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Döbel, 200 Sternis, Fluss, 09:00 - 16:00 Uhr, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Hecht, 1.800 Sternis, Fluss, Den ganzen Tag, Sept. - Dez., März - Juni

Piranha, 2.500 Sternis, Fluss, 09:00 - 16:00 Uhr, Juni - Sept., Dez. - März

Stint, 320 Sternis, Fluss, Den ganzen Tag, Dez. - Feb., Juni - Aug.

Teleskopauge, 1.300 Sternis, Teich, 09:00 - 16:00 Uhr, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Igelfisch, 250 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Juli - Sept., Jan. - März

Regenbogenfisch, 800 Sternis, Fluss, 09:00 - 16:00 Uhr, Mai - Okt., Nov. - Apr.

Ranchu, 4.500 Sternis, Teich, 09:00 - 16:00 Uhr, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Rochen, 3.000 Sternis, Ozean, 04:00 - 21:00 Uhr, Aug. - Nov., Feb. - Mai

Kaiserschnapper, 3.000 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

Nasenmuräne, 600 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Juli - Okt., Jan. - Apr.

Flösselhecht, 4.000 Sternis, Fluss, 21:00 - 04:00 Uhr, Juni - Sept.

Lachs, 700 Sternis, Flussmündung, Den ganzen Tag, Sept., März

Sägehai, 12.000 Sternis, Meer, 16:00 - 09:00 Uhr, Juni - Sept., Jan. - März/Dez.

Seebarsch, 400 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr, Das ganze Jahr

See-Engel, 1.000 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Dez. - März, Juni - Sept.

Seepferdchen, 1.100 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Apr. - Nov., Okt. - Mai

Schnappschildkröte, 5.000 Sternis, Fluss, 21:00 - 04:00 Uhr, Apr. - Okt.

Weichschildkröte, 3.750 Sternis, Fluss, 16:00 - 09:00 Uhr, Aug. - Sept., Feb. - März

Kalmar, 500 Sternis, Ozean, Den ganzen Tag, Dez. - Aug., Juni - Feb.

Huchen, 15.000 Sternis, Fluss (Klippe), 16:00 - 09:00 Uhr, Dez. - März, Juni - Sept.

Stör, 10.000 Sternis, Flussmündung, Den ganzen Tag, Sept. - März, März - Sept.

Schiffshalter, 1.500 Sternis, Meer, Den ganzen Tag, Juni - Sept., Dez. - März

Paletten-Doktorfisch, 1.000 Sternis, Meer, Den ganzen Tag, Apr. - Sept., Jan. - März/Okt. - Dez.

Ayu, 900 Sternis, Fluss, Den ganzen Tag, Juli - Sept., Jan. - März

Kaulquappe, 100 Sternis, Teich, Den ganzen Tag, März - Juli, Sept. - Jan.

Tilapia, 800 Sternis, Fluss, Den ganzen Tag, Juni - Okt., Dez. - Apr.

Thunfisch, 7.000 Sternis, Pier, Den ganzen Tag, Nov. - Apr., Mai - Okt.

Walhai, 13.000 Sternis, Meer, Den ganzen Tag, Juni - Sept., Dez. - März

Flussbarsch, 300 Sternis, Fluss, Den ganzen Tag, Okt. - März, Apr. - Sept.

Rotfeuerfisch, 500 Sternis, Meer, Den ganzen Tag, Apr. - Mai/Juli - Nov., Jan. - Mai/Okt. - Nov.

Das ist die komplette Liste aller Fische, die aktuell in Animal Crossing: New Horizons bekannt sind. Übrigens sieben mehr als noch in New Leaf. Wir wünschen euch viel Spaß beim Fangen! Einen Überblick über alle unsere Guides haben wir übrigens auch für euch, falls ihr noch nach anderen Tipps sucht.