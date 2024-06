Summer Game Fest 2024: Uhrzeit, Livestream und Spiele des großen Showcase

Bei der SGF-Show bekommen wir unter anderem Monster Hunter Wilds zu sehen.

Geoff Keighley lädt uns wieder zu seinem Summer Game Fest-Showcase ein, der sowohl live vor Ort in Los Angeles stattfindet, als auch zeitgleich online gestreamt wird. Hier bekommt ihr alle Infos zum Showcase, den wir für euch auf GamePro.de auch live begleiten.

So schaut ihr den SGF-Showcase live

Wann startet das Summer Game Fest? am 7. Juni (Freitag) um 23:00 Uhr deutscher Zeit

am 7. Juni (Freitag) um 23:00 Uhr deutscher Zeit Wie lange dauert die Show? Das SGF geht rund 2 Stunden. Im Anschluss des SGF findet das Day of the Dev-Event mit weiteren Ankündigungen statt.

Das SGF geht rund 2 Stunden. Im Anschluss des SGF findet das Day of the Dev-Event mit weiteren Ankündigungen statt. Wo kann ich den Livestream schauen? Twitch und YouTube (über TheGameAwards)

Schaut den Showcase zusammen mit GameStar, GamePro und MeinMMO: Wir begleiten das Summer Game Fest nicht nur live auf unserer Webseite, sondern im Rahmen unseres Find Your Next Game-Programms auch per Livestream auf unserem Twitch-Kanal "GameStar". Schaut also gerne rein!

Welche Spiele werden beim Summer Game Fest gezeigt?

Keighley selbst hat sich bereits zu seiner Show geäußert. Auf Twitch senkte er die Erwartungen etwas. Natürlich gibt es große Blockbuster und Neuankündigungen, allerdings soll es dieses Jahr "etwas ruhiger" zugehen.

Es wird viele Updates zu bereits bekannten Spielen geben, die noch 2024 erscheinen. Außerdem soll der große Kracher am Ende der Show ausbleiben. Dafür dürfen wir uns auf "einige unerwartete Dinge von kleineren Teams und unabhängigen Studios" freuen.

Folgende Spiele sind unter anderem für die Show bestätigt: Monster Hunter Wilds, Metaphor: ReFantazio und Palworld.

In einem Trailer zeigt Keighley uns außerdem noch viele weitere Spiele. Einige davon sind 2024 bereits erschienen, andere erscheinen noch. Ein paar dieser Titel dürfen wir sicherlich in der Show erwarten:

1:46 Summer Game Fest 2024: Geoffs Trailer stimmt auf seinen großen Showcase ein

Was mit Sicherheit NICHT gezeigt wird: Ein neuer GTA 6-Trailer, Kingdom Hearts 4, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und The Wolf Among Us 2. Diese Titel hat Geoff Keighley jedenfalls namentlich ausgeschlossen.

Eine volle Gaming-Woche mit weiteren Shows

Mehr zum Thema Auch ohne E3 2024: Alle Sommer-Events und Shows mit deutscher Zeit im Überblick von Sebastian Zeitz

Der Summer Game Fest-Showcase ist nicht das einzige Event, das wir die Tage erwarten dürfen. Auch Xbox, Ubisoft, THQ und andere präsentieren uns als Teil des Summer Game Fest, das sich als Überbegriff ersatzweise für die E3 etabliert hat, in Livestreams Neuigkeiten zu ihren Spielen. Welche Shows noch auf uns warten, könnt ihr in der oben verlinkten Übersicht einsehen.