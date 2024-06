Neues Civilization kommt: Logo vor Enthüllung auf 2K-Website aufgetaucht

Der Nachfolger von Civilization 6 wird wohl heute Abend offiziell enhüllt.

Bereits seit 2023 wissen wir, dass unter Entwickler Firaxis Games (XCOM 2) ein neuer Teil von Sid Meier's Civilization-Reihe in der Mache ist. Jetzt wurde nur wenige Stunden vor Start des Summer Game Fest das offizielle Logo von Civilization 7 auf der Website von Publisher 2K Games veröffentlicht – und kurz darauf wieder entfernt. (via Insider Gaming)

Civilization 7-Enthüllung steht kurz bevor

In der Nacht von Freitag auf Samstag ab 23 Uhr gibt es auf dem Summer Game Fest neben Altbekanntem auch die ein oder andere Neuankündigung zu sehen. Es liegt daher nahe, dass die offizielle Enthüllung von Civilization 7 bevorsteht.

Angekündigter Kracher von 2K: Bereits vor wenigen Tagen gab es die Aussage von 2K Games, dass während des Summer Game Fest ein neues Spiel von "2Ks größter und beliebtester Marke" gezeigt wird. Gingen die Vermutung zunächst noch in Richtung eines neuen Ablegers der Mafia-Reihe, BioShock oder gar Borderlands, ist der Fall wohl jetzt gelöst.

Das neue Logo könnt ihr euch im Post von Insider Gaming anschauen:

In wenigen Stunden dürften wir zumindest einen ersten Teaser vom potentiellen Strategie-Kracher zu sehen bekommen, wenn nicht gar erstes Gameplay von Civilization 7. Am neuen Ableger soll Serienschöpfer Sid Meier übrigens wieder direkt involviert sein.

Alles Wichtige zum Summer Game Fest

Damit ihr bis heute Nacht über alle wichtigen Ereignisse rund um das Summer Game Fest informiert seid, haben wir bereits vor wenigen Stunden einen Live-Ticker zum Event von Host Geoff Keighley gestartet (oben verlinkt). Hier erfahrt ihr nicht nur alle Ankündigungen während der Show, sondern auch, was sich vorab bereits tut.

Obwohl Keighley die Erwartungen im Vorfeld leicht senkte und keinen großen Kracher am Ende der Show versprach, sollen in über 2 Stunden neue Spiele von ingesamt 55 Partnern gezeigt werden. Darunter neue Infos zu Monster Hunter Wilds, Palworld oder Metpahor: ReFantazio. Auch von Kingdom Come Deliverance 2 wird es einen neuen Trailer geben und Remedy wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den ersten DLC von Alan Wake 2 ankündigen.

Freut ihr euch bereits auf ein neues Civ oder hättet ihr euch für den großen 2K-Kracher viel lieber eine andere Reihe gewünscht?