Super Mario Bros. Film: Jetzt bei Amazon Prime Video im Stream schauen

Bei Amazon Prime Video ist der Super Mario Bros. Film jetzt zum Streaming verfügbar.

Erst vor gut zwei Monaten, nämlich am 5. April 2023, kam er in die Kinos, jetzt könnt ihr ihn auch zu Hause im Stream anschauen: Der Super Mario Bros. Film ist ab sofort bei Amazon Prime Video zum Kauf verfügbar. Der Preis der Standard-Version in HD liegt bei 13,99€. Für die UHD-Version zahlt ihr mit 16,99€ etwas mehr.

Bis der Film auf DVD und Blu-ray erscheint, dauert es übrigens ebenfalls nicht mehr lange. Release-Termin ist der 22. Juni. Mit 14,99€ für die DVD- und 17,99€ für die Blu-ray-Version fällt der Preis nur ein bisschen höher aus als bei der rein digitalen Fassung. Nur für die 4K-Variante zahlt ihr mit 26,99€ deutlich mehr. Alle drei Versionen könnt ihr hier vorbestellen:

Was bietet der Super Mario Bros. Film?

1:32 Der Super Mario Bros. Film - Der finale Trailer vor Kinostart

Ein neuer Versuch nach 30 Jahren: Nach dem legendär schlechten (aber äußerst unterhaltsamen!) Super Mario Bros. Film von 1993 hat es 30 Jahre gedauert, bis Nintendo einen neuen Versuch gewagt hat – diesmal in Form eines familienfreundlichen Animationsfilm im Pixar-Stil. Die Story ist schnell erklärt: Als sein Bruder Luigi verschwindet, muss der Klempner Mario im mysteriösen Pilzkönigreich nach ihm suchen, wobei er Prinzessin Peach kennenlernt und auf den Bösewicht Bowser trifft.

Schicker Fan-Service: Visuell ist der Film sehr schick umgesetzt und fängt den Look der Vorlagen sehr gut ein. Außerdem ist er vollgestopft mit Anspielungen, die die Herzen von Fans der Spiele höher schlagen lassen und nostalgische Gefühle wecken. Ansonsten sollte man kein cineastisches Meisterwerk, sondern eher seichte Unterhaltung erwarten. Die Kritiken fielen dementsprechend eher mittelmäßig aus. Das ist aber immerhin schon mal mehr, als man vom letzten Mario-Film behaupten kann.

