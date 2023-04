Nach dem Mario-Film wird es höchste Zeit, dass Peach ein neues Spiel bekommt

Peach war für Dennis der coolste Charackter im neuen Mario-Film.

Am Oster-Wochenende habe ich mir zusammen mit meinem Dad und einer begeisterten Horde kleiner Menschen Super Mario Bros. im Kino angeschaut und über 90 Minuten so ziemlich das bekommen, was ich vom Kinofilm erwartet habe: Coole Easter Eggs für Mario-Fans, gute Laune und einen schicken Nintendo-Themenpark, der vor allem Kinderaugen zum Strahlen bringt.

In einem Punkt hat der Animationsfilm meine Erwartungen allerdings auf überaus positive Art und Weise übertroffen und ihr ahnt es bereits, es geht natürlich um die Rolle von Peach. Ihr Auftritt war so cool, dass er mir sogar Lust auf ein neues Videospiel mit der Prinzessin in der Hauptrolle gemacht hat und ich hab auch schon eine Idee, wie das aussehen könnte.

Peach ist endlich nicht mehr langweilig

Blonde Haare, ein rosa Kleid und die Angewohnheit immer in dem Schloss zu sein, in dem sich Mario gerade nicht aufhält – das wäre noch vor wenigen Tagen meine Beschreibung von Peach gewesen. Klingt ganz schön langweilig und exakt so hab ich sie bislang auch wahrgenommen.

Im Film verleiht Nintendo der Guten aber endlich eine Persönlichkeit, die weit über das klischeehafte Bild der passiven, zu rettenden Prinzessin hinausgeht. Peach ist endlich cool und nicht mehr langweilig.

Was sie alles drauf hat, davon könnt ihr euch hier einen Eindruck verschaffen:

Im Super Mario Bros. Film erlebe ich Peach als taffe Prinzessin, die sich schützend vor ihr Königreich stellt, nicht auf den Mund gefallen ist und wie man unter anderem in der Parcours-Szene sieht, sportlich so einiges auf dem Kasten hat.

Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Peach der coolste Charakter im gesamten Film ist und damit hätte ich vorab mit ihrer jahrzehntelangen Historie nun wirklich nicht gerechnet.

Gab es etwa schon ein Spiel mit Peach in der Hauptrolle? Auch wenn die Erinnerungen langsam verblassen, erschien 2005 für den Nintendo DS "Super Princess Peach", das ihr euch wie ein klassisches 2D-Jump 'n Run mit unterschiedlichen Welten vorstellen könnt.

Ein neues (Koop-)Spiel wäre grandios!

Spiele mit Mario, Luigi oder Donkey Kong in der Hauptrolle gibt es ja bereits zu Hauf, was sich auch in Zukunft beim riesigen Erfolg des Trios nicht ändern dürfte – worüber ich übrigens sehr froh bin, immerhin machen die Spiele einfach Laune.

Aber wenn Nintendo schon einer altbekannten Figur wie der Prinzessin einen so tollen frischen Anstrich verpasst, dann doch bitte auch in Form eines neuen Videospiels mit "Badass" Peach in der Hauptrolle.

Toad wäre ein toller Sidekick: An dieser Stelle muss ich mit dem unerschrockenen Toad meinen zweitliebsten Charakter aus dem Film wortwörtlich ins Spiel bringen. Der war schon im Film ein überaus passender Begleiter für Peach. Gerne kann Nintendo also aus einem neuen Jump 'n Run oder Action-Adventure auch ein Koop-Spiel machen. Vorbilder könnten hier Unravel 2 oder It Takes Two sein. In Letzterem würde auch die Geschichte eine weit größere Rolle spielen und das Peach-Spiel müsste nicht einfach nur ein Mario-Spiel mit dem Aussehen der Prinzessin sein.

Hättet ihr Lust auf ein Peach-Spiel?

Aber wie sieht es bei euch aus, hättet ihr Lust auf ein Videospiel mit der taffen Peach in der Hauptrolle? Schreibt mir gerne einmal, wie euch ihre Rolle im Film gefallen hat und ob ihr es euch vorstellen könnt, dass Nintendo der Prinzessin ein eigenes, neues Spiel widmet.