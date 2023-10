Super Mario Bros. Wonder: Brandneuen Switch-Hit günstiger und mit Bonus im Angebot sichern!

Super Mario Bros. Wonder gibt´s jetzt nicht nur günstiger, ihr bekommt auch noch drei schicke Pins als Bonus.

Am Freitag erscheint für Nintendo Switch mit Super Mario Bros. Wonder das große neue Mario-Jump&Run. Die schon erschienenen Reviews deuten auf einen Megahit hin, der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei stolzen 92 Punkten. Falls auch ihr Lust bekommen habt, hat MediaMarkt ein gutes Angebot für euch. Dort könnt ihr das Spiel jetzt schon für 49,99€ abstauben und noch drei niedliche Pins als Bonus obendrauf bekommen.

Gerade für einen großen Switch-Exklusivtitel, die in der Regel selbst lange nach Release noch sehr preisstabil sind, ist das ein erstaunlich gutes Angebot. Alternativ könnt ihr den Deal übrigens auch bei Saturn finden, der Versand ist bei beiden Händlern kostenlos. Wie lange der günstige Preis noch gilt, verraten die beiden Shops bislang nicht.

Was ist Super Mario Bros. Wonder?

Super Mario Bros. Wonder ist auf den ersten Blick ein klassischer Mario-Platformer mit 2D-Leveln und einer bunten Spielwelt, hat aber tatsächlich viele neue Ideen zu bieten. Die vielleicht spektakulärste ist die Wunderblume, die es in jedem Level gibt und die die abgedrehtesten Ereignisse herbeiführen kann, indem sie beispielsweise die Welt auf den Kopf stellt, Röhren zum Leben erweckt oder euch in den Weltraum befördert.

Außerdem gibt es neben Pilz, Feuerblume und Stern jetzt noch viele weitere Power-ups, die euch zum Beispiel in einen Elefanten verwandeln und euch Wasser aufsaugen lassen oder euch einen großen Bohrer geben, mit dem ihr euch durch den Boden graben könnt. Ihr könnt euch übrigens auch gemeinsam im lokalen Koop mit bis zu vier Spieler*innen ins Abenteuer stürzen, wobei euch zwölf spielbare Charaktere zur Verfügung stehen.

Mehr über Super Mario Bros. Wonder und darüber, warum ihr diesen Switch-Hit auf keinen Fall verpassen solltet, könnt ihr in unserem großen GamePro-Test erfahren:

