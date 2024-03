In neuem Super Mario-Film könnte Mario gar nicht der Star sein

Ist Mario im neuen Film gar nicht die Hauptfigur?

Als schöne Überraschung hat Nintendo pünktlich zum Mar10 Day am vergangenen Sonntag einen neuen Animationsfilm angekündigt, der wie schon Super Mario Bros. (2023) in der Welt des beliebten Klempners spielt. Gehen wir jedoch nach einem aktuellen Gerücht, ist Mario diesmal gar nicht die Hauptfigur. (via Comicbook)

Die mögliche Hauptfigur im neuen Super Mario Bros-Film

Das ist offiziell bekannt: Abseits des Kinostarts am 03. April 2026 und Illumination Entertainment (Minions) als erneuten Produzenten, hat Nintendo lediglich enthüllt, dass "ein neuer Animationsfilm kommt, der in der Welt von Super Mario. Bros." spielt.

Laut Informationen des bekannten Nintendo-Leakers Zippo soll im neuen Film jedoch nicht Mario die Hauptrolle übernehmen. Vielmehr soll es sich dabei um ein Spin-Off im Luigi's Mansion-Stil handeln oder Donkey Kong seinen eigenen Auftritt bekommen.

Gefällt euch eine der beiden Optionen, haben wir noch eine gute Info für euch. Laut Zippo sollen sich aktuell beide Spin-Offs bei Illumination Entertainment in der Entwicklung befinden. Welcher Film jedoch 2026 erscheint, wisse er nicht.

Dass es sich um eine Fortsetzung von Super Mario Bros. (2023) handelt, schließt der Leaker jedoch aus. Es soll sich hier explizit um ein Spin-Off handeln.

Wie bei Gerüchten üblich, solltet ihr die Informationen natürlich mit einer gewissen Vorsicht genießen. Allgemein gilt Zippo bei neuen Ankündigungen für die Nintendo Switch und bei Informationen zu einer kommenden Nintendo Direct als recht zuverlässige Quelle. Obwohl viele seiner Infos sich in der Vergangenheit aber bereits bewahrheitet haben, lag der Leaker auch schon das ein oder andere Mal daneben.

Luigi oder Donkey Kong? Welches Spin-Off würdet ihr 2026 lieber im Kino sehen? Verratet es uns in den Kommentaren!