Super Mario RPG: Remake des SNES-Klassikers offiziell angekündigt

Mario kehrt auf die Switch zurück: Im Remake des SNES-Rollenspiels.

Super Mario RPG erschien ursprünglich in den 90er-Jahren auf dem Super Nintendo und war der Beginn von Marios Rollenspiel-Karriere. Wer den Titel damals verpasst hat – und das wäre nicht ungewöhnlich – schließlich erschien das Original nur in den USA – wird noch in diesem Jahr die Gelegenheit haben, das nachzuholen.

Nintendo bringt nämlich Ende des Jahres ein umfangreich überarbeitetes Remake des Rollenspiels, in der Nintendo Direct waren bereits die ersten Gameplay-Szenen aus dem Spiel zu sehen, auffällig ist hier vor allem die knuffige Optik. Außerdem wurde der Soundtrack komplett neu eingespielt.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

2:09 Super Mario RPG kehrt zurück und erinnert an das klassische Final Fantasy

Worum geht es in Super Mario RPG? Mario und Freunde müssen sich zusammentun, um sich Schmiedrich und seinen fiesen Untertainen zu zu widersetzen. Außerdem müssen insgesamt sieben Sterne gefunden und die sogenannte Sternenstraße repariert werden. Erkundung und Kämpfe sind zwei wichtige Bestandteile des RPGs.

Der Release von Super Mario RPG ist für den 17. November 2023 geplant.

Das hat Nintendo noch angekündigt

In der Nintendo Direct im Juni 2023 hat Nintendo neben der großen Pokémon-Erweiterung auch zahlreiche weitere Titel angekündigt. Darunter beispielsweise einen großen DLC für Pokémon Karmesin & Purpur ein neues Peach-Jump&Run sowie eine Metal Gear Solid-Collection. Außerdem gab es einen ersten Blick auf das nächste großen Mario-Hüpfer, der den Titel "Wonder" trägt.