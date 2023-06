Nintendo Direct ist offiziell: Morgen gibt's 40 Minuten neue Switch-Spiele

Morgen findet eine weitere große Nintendo Direct statt.

Gestern hatten wir noch über die aktuell kursierenden Gerüchte bezüglich einer baldigen Nintendo Direct berichtet, jetzt ist sie offiziell. Wann sie stattfindet und welche Spiele im Fokus stehen, das erfahrt ihr hier.

Datum und Uhrzeit der Nintendo Direct:

Datum: 21. Juni 2023

21. Juni 2023 Uhrzeit: 16:00 Uhr deutscher Zeit

Die Nintendo Direct könnt ihr euch morgen unter anderem auf YouTube anschauen.

Hier gehts zum Video:

Diese Spiele werden auf der Nintendo Direct gezeigt

Wie Nintendo auf Twitter verrät, soll die Show ganze 40 Minuten dauern. Dementsprechend erleben wir morgen eine waschechte große Nintendo Direct.

Im Fokus stehen Spiele für die Nintendo Switch, die noch 2023 erscheinen. So wird unter anderem Pikmin 4 gezeigt, das bereits am 21. Juli erscheint – und wo ihr kurz vor Release natürlich einen GamePro-Test auf der Seite findet. Wir blicken in die Glaskugel und verraten, welche Spiele für Nintendo Switch einen Auftritt auf der Direct haben könnten.

Welche Spiele mit hoher Wahrscheinlichkeit zu sehen sind

Bereits im Vorfeld der Nintendo Direct hat die Gerüchteküche ordentlich gebrodelt. So soll unter anderem ein neues 2D-Mario und ein Remake von Fire Emblem 4 enthüllt werden.

Abseits von Gerüchten ist es wahrscheinlich, dass Nintendo bereits angekündigte Switch-Spiele für das laufende Jahr präsentiert. Darunter den 1-2 Switch-Nachfolger Everybody 1-2 Switch, das bereits in wenigen Tagen erscheint oder auch die Animal Crossing-Alternative Fantasy Life i.

Wie gewohnt, werden wir das Event für euch morgen um 16:00 Uhr live für euch abdecken. Könnt ihr die Show nicht selbst sehen, findet ihr eine ausführliche Zusammenfassung auf GamePro, sowie einzelne Artikel zu allen großen Enthüllungen.

Welches Spiel wünscht ihr euch morgen für die Nintendo Direct?