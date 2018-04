Super Mario PSVR - Steven Spielberg hat es angeblich gespielt & sorgt für Verwirrung

Entweder verwechselt Steven Spielberg da irgendetwas oder er leakt eine unglaubliche Neuigkeit: Angeblich hat der Ready Player One-Regisseur einen Super Mario-Titel in VR gespielt, und zwar auf einer PlayStation. Da es wirklich sehr unwahrscheinlich wirkt, dass eine derartige Kollaboration zustande kommt, dürfte es sich dabei wohl eher um ein Missverständnis handeln.

Super Mario für PlayStation VR?

Im Interview mit der japanischen Presseagentur Kyodo wurde der Regisseur im Hinblick auf Ready Player One gefragt, ob er Virtual Reality-Titel gespielt habe. Seine Antwort fällt extrem überraschend aus (via: The Verge):

"Ich habe Mario und so weiter auf der PlayStation gespielt. Als ich es zum ersten Mal ausprobiert habe, wollte ich die Brille nicht mehr abnehmen."

Übersetzungsfehler, Verwirrung oder einfach keine Ahnung?

Vielleicht handelt es sich dabei einfach nur um einen Übersetzungsfehler. Ebenfalls gut denkbar ist die Möglichkeit, dass Steven Spielberg in Tokyo das Arcade-Mario Kart VR gespielt hat und dachte, es wäre auf der PlayStation gewesen. Eventuell bezeichnet der Regisseur auch einfach alle Konsolen als "PlayStation".

Es kann natürlich auch genau andersherum sein und der Fehler liegt beim Spiel. Dass Steven Spielberg nicht genau weiß, wer Super Mario ist, wäre zwar ziemlich überraschend, aber vielleicht hat er ja auch einfach einen anderen Plattformer wie zum Beispiel Moss auf PSVR oder Lucky's Tale mit der Oculus Rift gezockt.