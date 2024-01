Neues 3D-Mario für Switch 2 wird angeblich viermal so groß wie Odyssey, sagt bekannter Nintendo-Insider

Mario hatte schon in Odyssey enorm viel zu erkunden, im Nachfolge-Spiel soll es offenbar noch deutlich mehr geben.

2024 könnte ein spannendes Jahr für Nintendo-Fans werden. Denn angeblich steht in diesem Jahr ein Generationswechsel an, mit der Switch 2 – oder wie auch immer das System heißen wird – wird in 2024 laut vieler Gerüchte eine neue Nintendo-Konsole erscheinen.

Und die wird direkt zum Launch offenbar mit hochkarätiger Software bestückt und das Highlight dabei dürfte eindeutig ein neues großes Mario-3D-Spiel sein. Das hatte der bekannte Nintendo-Insider Zippo bereits vor ein paar Monaten prognostiziert und dabei auch erwähnt, dass uns mit dem neuen Teil wohl das erste Open World-Mario-Spiel überhaupt erwartet.

Eindrucksvoller Vergleich mit der Fläche von Odyssey

Jetzt gibt es neue Details zur Größe dieser Open World, denn Zippo hat sich bezüglich des Mario-Spiels erneut zu Wort gemeldet. Auf seinem Blog zieht er einen eindrucksvollen Vergleich mit Super Mario Odyssey, das 2017 für die Nintendo Switch erschien:

"Das Spiel ist verdammt groß. Die Welt des Spiels ist mindestens viermal größer als die Umgebungen von Odyssey zusammen."

Wir erinnern uns: Odyssey hatte insgesamt 17 unterschiedliche Welten, manche davon kleiner, manche aber auch ziemlich groß. Die vierfache Fläche sämtlicher Welten wäre in jedem Fall enorm und würde enorme Erkundungsmöglichkeiten versprechen.

Falls ihr Mario Odyssey noch nicht kennen solltet: holt es unbedingt nach! Warum ihr es spielen müsst, verrät unser Testvideo:

7:43 Super Mario Odyssey - Test-Video zum Jump&Run-Hit für Nintendo Switch

Gastauftritt von anderem bekannten Nintendo-Charakter

Zippo äußert sich auf seinem Blog allerdings nicht nur zur Größe des nächsten 3D-Marios, sondern deutet auch den Gastauftritt eines anderen bekannten Nintendo-Charakters an.

Denn angeblich soll Donkey Kong in irgendeiner Form im Spiel auftauchen. Ob einfach nur als Sidekick oder gar als spielbarer Boss, vermag Zippo noch nicht zu sagen, aber offenbar findet der große Affe in irgendeiner Form im Spiel statt. Für ein 3D-Mario ist das sehr ungewöhnlich, Mario und Donkey Kong tauchen für gewöhnlich eher in den Sport-, Party- oder Kartablegern zusammen in Spielen auf.

Wie immer bei Gerüchten – auch wenn sie noch so schön klingen – gilt natürlich: Vorsicht! Zippo hat sich zwar in der Vergangenheit als durchaus treffsicherer Insider bewiesen, was aber nicht heißen muss, dass seine Vermutungen tatsächlich eintreffen.

Switch 2 und neues 3D-Mario angeblich noch in diesem Jahr

Egal wie das neue 3D-Mario letztendlich aussehen wird: Es wäre ein perfekter Starttitel für die nächste Nintendo-Konsole. Zu der gab es in den nächsten Tagen ebenfalls neue Gerüchte.

Laut Taiwans Economic Daily hat das neue System einen 120hz-Bildschirm, 8 GB Arbeitsspeicher und wird bei Einführung knapp 400 Dollar kosten. Erscheinen soll die Konsole noch in diesem Jahr, Zippo nennt auf seinem Blog konkret "in 9 bis 10 Monaten". Licht in dieses Dunkel kann natürlich nur Nintendo selbst bringen – vielleicht sogar schon auf der nächsten Nintendo Direct .

Was wünscht ihr euch vom nächsten 3D-Mario?