Kein Super Mario Odyssey 2? Diese 4 Mario-Spiele liegen bei Nintendo angeblich schon fertig herum

Auf ein Mario Odyssey 2 werden wir wohl noch länger warten müssen.

Wer nach seinem Kinobesuch in Super Mario Bros. wieder Lust auf ein frisches 3D-Mario bekommen hat, der wird sich einem Leak nach zu urteilen noch eine ganze Weile gedulden müssen. Von einem Super Mario Odyssey-Nachfolger fehlt nämlich jede Spur. Die gute Nachricht ist allerdings, dass sich ganze vier Spiele mit dem Klempner bereits fix und fertig bei Nintendo in den Startlöchern befinden sollen, darunter ein taufrischer 2D-Ableger.

Woher stammt der Leak? Quelle ist der seit Jahren bekannte Nintendo-Leaker Zippo, der unter anderem einige Nintendo Directs, Metroid Dead und das neue Paper Mario korrekt vorhergesagt hat und generell als verlässliche Quelle gilt. (via Gamerant)

Um diese vier Mario-Spiele gehts

neues 2D-Super Mario

Mario Baseball

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (Remaster)

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen

Laut Leak bekommen wir also ein frisches 2D-Jump 'n Run, ein neues Sportspiel, ein GameCube-Remaster und einen weiteren Ableger der Mario & Sonic-Reihe, die den Informationen von Zippo nach bereits fix und fertig bei Nintendo in den Startlöchern liegen – was bei Nintendo übrigens keine Seltenheit wäre.

Wie bei Leaks und Gerüchten üblich, solltet ihr die Informationen bis zur offiziellen Ankündigung natürlich mit Vorsicht genießen.

Weitere Infos zum 2D-Mario

Bereits im September 2022 hat Zippo erste Infos zum neuen 2D-Mario enthüllt und dabei auch ein paar Eckdaten geliefert. So soll das Spiel auf das "New Super" im Namen verzichten, einen überraschenden Artstyle haben, ein Online-Multiplayer sei ebenfalls mit dabei und Charakter Foreman Spike aus Wrecking Crew habe ebenfalls einen Auftritt im Spiel.

Speziell was den neuen Grafikstil anbelangtm, dürfen wir sehr gespannt sein und auch, wann Nintendo ein neues 3D-Mario ankündigt, an dem mit aller Wahrscheinlichkeit schon längst gearbeitet wird.

Hättet ihr lieber ein neues 2D- oder 3D-Mario oder hofft ihr vielmehr, dass bald Mario Kart 9 angekündigt wird?