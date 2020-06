Super Nintendo World: Neue Fotos zeigen mehr vom Freizeitpark

Mit Super Nintendo World kommt ein Nintendo-Freizeitpark in die japanischen Universal Studios. Bis zur Eröffnung kann es nun nicht mehr lange dauern. Neue Fotos auf Twitter geben uns bis dahin einen weiteren Vorgeschmack auf den Themenbereich rund um Mario, Peach & Co.

Super Nintendo World steht kurz vor der Eröffnung

Der Super Nintendo World-Themenbereich in den Universal Studios Japan ist so gut wie fertig. Sobald der an Mario angelehnte Bereich eröffnet wird, können Besucher auch im realen Leben in Mario Kart um die Wette fahren oder gegen Fragezeichen-Boxen springen.

Bis es soweit ist, zeigen neue Fotos auf Twitter den aktuellen Stand der Dinge - auch wenn sich zumindest vom Harry Potter-Themenbereich Super Nintendo World nur erahnen lässt:

Von einem anderen Bereich der Universal Studios aus ist der Blick auf die Nintendo-Welt besser. Hier erkennt man unter anderem einen Turm, sowie die grünen Rohre, die schon mehr Mario-Feeling hervorrufen:

Spätestens diese näheren Aufnahmen lassen keinen Zweifel mehr daran, dass der Super Nintendo World-Bereich mehr oder weniger fertig ist. Die Fotos lassen viele bekannte Mario-Elemente erkennen:

Die Eröffnung von Super Nintendo World lässt weiter auf sich warten: Der ursprüngliche Plan den Themenpark passend zum Beginn der Olympischen Spiele im Sommer 2020 zu eröffnen, scheiterte an der Corona-Pandemie. Die Olympischen Spiele in Tokio wurden deshalb um ein Jahr verschoben. Wann Super Nintendo World letztendlich öffnet, gab Universal bisher nicht bekannt.

