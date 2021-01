Super Nintendo World-Website gibt neue Einblicke in den Themenpark

Der Themenpark rund um Mario & Co. ist endlich fertig und wird voraussichtlich am 4. Februar seine Pforten öffnen. Da sich der spezielle Themenbereich allerdings in den Universal Studios Japan (Osaka) befindet, haben wir hierzulande vorerst nichts davon. Zum einen ist der Park weit weg, zum anderen macht uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Wer den Park aber zumindest digital näher erleben will, kann das nun auch über die Website zum Themenpark, wie IGN ausführlich berichtete.

Kleiner "Rundgang" auf der Website

Auf der Super Nintendo World-Website finden wir nicht nur Informationen zu den Fahrgeschäften, Aktivitäten, Restaurants und sonstigen Läden. Die Seite führt uns dabei auf eine interessante Weise durch den Mario-Themenbereich der Universal Studios.

Mit speziellen Kamerafahrten durch den Park wechseln wir auf der Seite von Station zu Station und bekommen so einen Einblick vom Aufbau des Parks. Für nähere Informationen müssen wir dann nur den jeweiligen Charakteren zu ihrem jeweiligen Thema folgen. Das ersetzt natürlich keinen echten Besuch, macht aber doch mehr her als nur einfache Bilder.

Außerdem findet sich beispielsweise beim Yoshi-Abschnitt eine Karte, die uns aus der Vogelperspektive einen guten Überblick über den Park verschafft. Darüber können wir die einzelnen Stationen leichter zuordnen.

Video-Tour durch den Park

Wer noch mehr von Super Nintendo World sehen will, dem empfehlen wir das Video mit Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto, in dem er uns auf eine Tour durch den Park mitnimmt und die Attraktionen erklärt:

Wie bereits erwähnt, ist die Eröffnung von Super Nintendo World für den 4. Februar 2021 geplant. Allerdings wird der Termin aufgrund der Corona-Pandemie intern noch diskutiert. Der Zutritt soll aber so oder so vorerst nur eingeschränkt möglich sein. Für uns stellt sich die Frage nach der benötigten Registrierung allerdings erst einmal nicht, da Japan aktuell keine Touristenvisa ausstellt.

Wie findet ihr den Park und die dazugehörige Website? Werdet ihr den Themenpark besuchen, wenn sich die Lage rund um die Pandemie verbessert hat?