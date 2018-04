Super Smash Bros. - Nintendo Switch-Version angeblich mit Story-Kampagne im 2-Spieler-Koop

Noch immer ist nicht wirklich geklärt, ob der Super Smash Bros.-Ableger, den Nintendo im Rahmen der letzten Direct-Veranstaltung enthüllt hat, ein gänzlich neuer Nintendo Switch-Titel sein wird oder ob die Wii U-Version mit neuen Inhalten neu veröffentlicht wird. Vielleicht müssen wir uns also bis zur E3 2018 gedulden, dort soll das Spiel nämlich gezeigt werden. Doch diese Unklarheiten schützen das Switch-Debüt des Nintendo-Prüglers natürlich nicht vor Gerüchten.

Wie der selbsternannte Industrie-Insider Marcus Sellars auf Twitter verlauten ließ, soll die Nintendo Switch-Version von Super Smash Bros. mit einer Story-Kampagne ausgeliefert werden, die einen Fokus auf 2-Spieler-Koop legt. Wie dieser Modus aussieht, erfahren wir allerdings nicht.

But i independently verified that info with my own sources. All the other other info he gave me I knew was fake. That's why I didn't post about it.



Hope that clears things up.