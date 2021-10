Im Nintendo eShop bekommt ihr jetzt die doppelte Menge an Goldpunkten, wenn ihr euch den Fighting-Game-Hit Super Smash Bros. Ultimate für die Switch kauft. Dasselbe gilt für den Fighters Pass 1 und 2 sowie für verschiedene Kämpfer-Pakete, beispielsweise mit Banjo und Kazooie, dem Helden aus Dragon Quest 11 oder Kazuya aus der Tekken-Reihe. Im Fighters Pass 2 ist auch der neue Charakter Sora aus Kingdom Hearts enthalten, der am 19. Oktober erscheint. Das Angebot läuft noch bis zum 24. Oktober. Die Übersicht über alle Inhalte, die Teil der Aktion sind, findet ihr hier, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Was sind Goldpunkte?

Wenn ihr etwas im Nintendo eShop kauft, bekommt ihr normalerweise Goldpunkte im Wert von fünf Prozent des Kaufpreises gutgeschrieben, wobei ein Goldpunkt einem Cent entspricht. Diese Goldpunkte könnt ihr bei eurem nächsten Kauf im Nintendo eShop eintauschen, um einen Rabatt zu bekommen.

Während der Aktion bekommt ihr beim Kauf von Super Smash Bros. Ultimate Goldpunkte im Wert von zehn Prozent statt 5 Prozent gutgeschrieben. Wenn ihr euch also nun Super Smash Bros. Ultimate für 69,99 Euro kauft, bekommt ihr dafür aktuell 700 Goldpunkte. Für diese 700 Goldpunkte könnt ihr bei eurem nächsten Kauf 7 Euro Rabatt bekommen.

Was bieten Super Smash Bros. Ultimate und die Zusatzinhalte?

Super Smash Bros. muss man wohl nicht mehr ausführlich vorstellen. Die Reihe gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Fighting Games überhaupt. Das dürfte sowohl an den vielen beliebten Nintendo-Charakteren liegen, die hier gegeneinander antreten, als auch an dem Umstand, dass Super Smash Bros. leicht zu lernen, aber schwer zu meistern ist. Man kann also jederzeit im eigenen Wohnzimmer einem Gast den Controller in die Hand drücken und ein paar Runden spielen. Das Spiel bietet zugleich aber für Profis genug Komplexität, um sich über Jahre darin zu vertiefen und sich dabei stetig zu verbessern.

Super Smash Bros. Ultimate für die Nintendo Switch liefert noch dazu einen gewaltigen Umfang. Auch ohne den Kauf zusätzlicher Inhalte werden hier 74 Charaktere sowie 103 Stages und rund 900 Musikstücke geboten. Auch bei den Modi gibt es eine Menge Auswahl: Neben verschiedenen Multiplayer-Varianten, in denen wir einzeln oder im Team antreten oder gleich ganze Turniere bestreiten, gibt es auch verschiedene Singleplayer-Modi, von kurzweiligen Arcade-Kämpfen bis hin zu einer richtigen Kampagne.

Im Fighters Pass 1 bekommt ihr für 24,99 Euro fünf zusätzliche Charaktere, nämlich den Joker aus Persona 5, den namenlosen Helden aus Dragon Quest 11, Byleth aus Fire Emblem: Three Houses in einer männlichen und einer weiblichen Version, Terry Bogard aus Fatal Fury sowie die Jump&Run-Veteranen Banjo und Kazooie, die gemeinsam antreten.

Der Fighters Pass 2 ist mit 29,99 Euro etwas teurer, bietet dafür aber auch sechs Charaktere: Ihr bekommt Min Min aus Arms, die Blockfiguren Steve und Alex aus Minecraft, Sephiroth aus Final Fantasy 7, Pyra und Mythra aus Xenoblade Chronicles 2, und Kazuya aus Tekken. Der sechste und letzte Charakter wird am 19. Oktober freigeschaltet, dabei handelt es sich um Sora aus Kingdom Hearts.

Einzeln kann man die Charaktere übrigens für 5,99 Euro pro Kämpfer-Paket kaufen. Die Pakete enthalten nicht nur den jeweiligen Charakter, sondern auch eine neue, zu ihm passende Stage sowie neue Musikstücke und weitere Extras. Die Übersicht über die Pakete findet ihr, wenn ihr diesem Link folgt und etwas nach unten scrollt: