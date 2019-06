Super Smash Bros. Ultimate - Banjo Kazooie als DLC-Charakter bestätigt

Nintendo zeigte sich heute auf der Direct in Spendierlaune und hat neben den kommenden DLC-Charakteren auch gleich angekündigt, was uns im Anschluss in Super Smash Bros. Ultimate erwartet. So wird das beliebte Jump&Run-Duo Banjo Kazooie seinen Weg in das Kampfspiel finden.

Wann erscheint der DLC? Die Veröffentlichung ist für den Herbst 2019 geplant.

Wie wir es von den zusätzlichen Charakteren bereits kennen, enthält der DLC zudem eine neue Stage und die eigene Musik der Figuren. In diesem Fall dürft ihr bald Gefechte auf Mumbo's Mountain austragen.

Den Trailer von der Nintendo Direct könnt ihr euch hier anschauen:

Freut ihr euch auf das Kult-Duo?