Surreales PS5-Rollenspiel mit Prachtgrafik erscheint bald: Eines der spannendsten Spiele 2025 jetzt mit Preisgarantie sichern!

Vermutlich im Frühjahr erscheint eines der spannendsten Rollenspiele 2025 für PS5 und Xbox.

Obwohl es noch nicht mal einen konkreten Release-Termin hat, sondern vermutlich irgendwann im Frühjahr 2025 erscheint, ist in den letzten Tagen ein neues PS5-Rollenspiel in den Amazon-Verkaufscharts weit nach oben geklettert. Dass die Vorbestellungen schon jetzt so gut laufen, dürfte sowohl an dem spannenden Setting als auch an der aufwendigen Grafik in Unreal Engine 5 liegen. Hier findet ihr es:

Wie üblich bei Amazon gibt es eine Preisgarantie: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr also automatisch weniger. Mit einem Preis von 49,99€ ist es für die gebotene Produktionsqualität allerdings ohnehin schon vergleichsweise günstig. Für Xbox Series soll das Spiel übrigens ebenfalls erscheinen, dort soll es im Xbox Game Pass enthalten sein.

Eine surreale Reise durch Fantasy-Frankreich: Das bietet der PS5-Rollenspiel-Geheimtipp

2:20 Eines der meist erwarteten RPGs 2025 stellt beeindruckenden Cast mit vielen bekannten Stars vor

Autoplay

Es geht hier um Clair Obscur: Expedition 33, das schon bei der Story sehr ungewöhnliche Wege geht: Einmal im Jahr erwacht eine mysteriöse Malerin und malt eine Zahl auf einen Monolithen. Jeder im Alter dieser Zahl stirbt daraufhin. Als Teil der Expedition 33 ist es unsere Aufgabe, sie zu finden und aufzuhalten, bevor sie in diesem Jahr die Zahl 33 malen kann.

Dazu reisen wir durch eine surreale Fantasy-Welt, die vom Frankreich des späten 19. Jahrhunderts inspiriert ist. Das bedeutet, dass wir sowohl eindrucksvolle Architektur zu sehen bekommen (selbst das Fantasy-Äquivalent des Eiffelturms hat seinen Auftritt, wie ihr auf dem Titelbild dieses Artikels sehen könnt), als auch märchenhafte Landschaften erkunden, die bedeutungsschwangere Namen wie „Insel der Gesichter“ oder „Das vergessene Schlachtfeld“ tragen.

PS5-Rollenspiel Clair Obscur: Die Kämpfe gegen die surrealen Feinde sind rundenbasiert und dennoch actionreich.

Was das Gameplay angeht, ist Clair Obscur: Expedition 33 im Kern an klassische rundenbasierte JRPGs angelehnt. Ihr stellt eine Gruppe aus sechs Expeditionsteilnehmern zusammen, deren Fähigkeiten und Ausrüstung ihr im Spielverlauf aufwerten könnt. Im Kampf gibt es allerdings auch Echtzeit-Elemente: Ihr könnt ausweichen, parieren, kontern und eigenhändig zielen, wobei ihr sogar die Schwachpunkte von Gegnern anvisieren könnt.

Wie gut Clair Obscur: Expedition 33 letztendlich wirklich werden wird, ist momentan natürlich noch schwer zu sagen. Allein schon aufgrund des Szenarios und der Story handelt es sich aber auf jeden Fall um eines der spannendsten Rollenspiele 2025 und dank Unreal Engine 5 und des tollen Artdesigns könnte es auch eines der schönsten werden. Falls ihr mal wieder etwas spielen wollen, das anders ist als alles, was ihr bisher gesehen habt, dürfte es daher mindestens einen Blick wert sein: