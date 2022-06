Survival-Hits im PS Store-Sale: 4 günstige Spiele für PS4/PS5, die ihr zocken müsst

Survival-Spiele sind in den letzten Jahre wie Pilze aus dem Boden geschossen. Egal ob alleine, im Koop oder gegen andere Spieler*innen, der Überlebenskampf hat seinen ganz eigenen Reiz.

In welchen beliebten Survival-Spielen ihr aktuell auf PS4 und PS5 besonders günstig Ressourcen sammeln, Gegenstände craften und Basen bauen könnt, haben wir für euch hier zusammengefasst. Aber nicht vergessen: Haltet immer die Bedürfnisse eurer Charaktere dabei im Blick. Nicht, dass ihr so gerade noch einem Raubtier entkommt, dann aber vor Hunger umkippt.

Subnautica

Preis: 14,99 statt 29,99 Euro (50% Rabatt, weitere 10% mit PS Plus)

14,99 statt 29,99 Euro (50% Rabatt, weitere 10% mit PS Plus) Angebot gilt bis: 14. Juli 2022 um 00:59 Uhr

14. Juli 2022 um 00:59 Uhr Modi: Singleplayer

Darum geht’s: Nach der Notlandung auf einen Planeten mit einer wunderschöner Unterwasserwelt gilt es nicht nur zu überleben, sondern auch eine Möglichkeit zu finden, wieder zu entkommen. Subnautica setzt dabei nicht nur auf die üblichen Survival-Aspekte wie Hunger stillen, Ressourcen sammeln, Craften und Basenbau, sondern fordert, dass wir unseren Sauerstoff und den Tiefendruck im Auge behalten. Und natürlich müssen wir uns gegen gefährlichen Kreaturen wehren, die in der dunklen Tiefe lauern.

Warum sich Subnautica lohnt, könnt ihr auch in unserem Test nachlesen:

13 1 Mehr zum Thema Subnautica im Test - Im Rausch der Tiefe

DayZ

Preis: 29,99 statt 49,99 Euro (40% Rabatt)

29,99 statt 49,99 Euro (40% Rabatt) Angebot gilt bis: 7. Juli 2022 um 00:59 Uhr

7. Juli 2022 um 00:59 Uhr Modi: Online-Multiplayer/Koop

Darum geht’s: Keine Checkpoints, keine Speichermöglichkeit, sondern nur 59 weitere Spieler*innen, die es in einer apokalyptischen Open World auf uns abgesehen haben. DayZ ist ein Survival-Multiplayer, in dem wir nie wissen können, wie unser Gegenüber reagiert. Zusätzlich sind wir dem Wetter, Raubtieren und blutrünstigen Infizierten ausgesetzt. Die richtigen Materialien, Werkzeuge und Waffen sind daher umso wichtiger, können sie Fremden aber auch stibitzen, wenn sie uns denn nicht zuerst erwischen.

7 Days to Die

Preis: 6,99 statt 34,99 Euro (80% Rabatt, weitere 5% mit PS Plus)

6,99 statt 34,99 Euro (80% Rabatt, weitere 5% mit PS Plus) Angebot gilt bis: 7. Juli 2022 um 00:59 Uhr

7. Juli 2022 um 00:59 Uhr Modi: Singleplayer, Multiplayer (Koop & PvP) lokal und online

Darum geht's: 7 Days to Die ist ein Zombie-Survival-Sandbox-RPG, das in einer postapokalyptische Welt angesiedelt ist. Neben den üblichen Survival-Mechaniken können wir die Fähigkeiten unseres Charakters verbessern, auf NPCs treffen und Quests verfolgen. Der Bau eines Forts ist zudem ein wichtiger Bestandteil, um die Untoten aufzuhalten. Dazu können wir Strom erzeugen, automatische Türme oder auch Fallen bauen. Nichtsdestotrotz müssen auch Krankheiten bekämpft werden.

The Forest

Preis: 6,79 statt 16,99 Euro (60% Rabatt)

6,79 statt 16,99 Euro (60% Rabatt) Angebot gilt bis: 7. Juli 2022 um 00:59 Uhr

7. Juli 2022 um 00:59 Uhr Modi: Singleplayer, Koop lokale und online

Darum geht’s: Zusammen mit unserem kleinen Sohn stürzen wir über eine Insel ab, auf der es nur so von Kannibalen und Mutanten wimmelt. Und wäre das nicht schon schlimm genug, wird unser Sohn auch noch entführt. Unsere Aufgabe ist es folglich, ihn zu finden und zu retten. Dafür müssen wir uns aber durch Wälder und dunkle Höhlensysteme schlagen, um Ressourcen zu sammeln, Nahrung und Werkzeuge zu Craften und eine Basis hochziehen, um uns für die Rettungsaktion gut vorzubereiten.

Ihr wollt noch mehr wissen? Dann schaut in unseren Test rein:

3 0 Mehr zum Thema The Forest im Test - Mutanten, Kannibalen und ein hübsches Hausboot

Sowohl Subnautica als auch The Forest bieten uns noch mehr Survival-Futter in Form von Fortsetzungen. Mit Below Zero verschlägt es uns in ein ähnliches Unterwasser-Abenteuer, allerdings in eisigen Gefilden. Der Schauplatz von Sons of the Forest ändert sich dagegen nicht groß, stürzen wir doch wieder auf der gleichen Insel ab, aber als Soldat statt Vater.

Ihr sucht noch nach anderen gute Schnäppchen im PS Store? Wie wäre es mit Chivalry 2?

Ist für euch eines der Angebote interessant, oder habt ihr diese Survival-Spiele bereits ausführlich gezockt?