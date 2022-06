Chivalry 2 mit 40% Rabatt im PS Store: Schnappt euch das brachiale Schlachten-Game für PS4/PS5

Wer eine PS4 oder PS5 hat und auf Mittelalter-Gekloppe steht, dürfte seine*ihre helle Freude an Chivalry 2 haben. Das mittelalterliche Multiplayer-Gemetzel gibt es aktuell für sehr viel günstigeres Geld, als das normalerweise der Fall ist. Falls ihr also noch nicht zugeschlagen haben solltet, wäre das jetzt eure Chance. Wir klären hier kurz, was an Chivalry 2 so cool ist und warum sich das für euch lohnen könnte – und natürlich auch, wieso das vielleicht auch nichts für euch sein könnte.

Chivalry 2 gibt es im PlayStation Store gerade mit dickem Rabatt

Was ist Chivalry 2? Chivalry 2 setzt dort an, wo Chivalry: Medieval Warfare von 2012 aufgehört hat. Das bedeutet, dass ihr hier jede Menge wilde, chaotische aber auch epische Schlachten schlagen könnt. Bis zu 64 Recken stürzen sich ins Getümmel und treten in verschiedenen Modi gegeneinander an. Dabei liegt der Fokus ganz klar auf brachialen Kämpfen, bei denen keine Gefangenen gemacht werden.

Seht euch hier einen Trailer zu Chivalry 2 an:

Hier könnt ihr euch die Special Edition von Chivalry 2 im PlayStation Store mit 40 % Rabatt für 29,99 Euro (normalerweise kostet es 49,99 Euro) sichern. Das Angebot endet am 7. Juli.

Das sagen die Tests dazu: Chivalry 2 war eine der größten positiven Überraschungen 2021. Besonders im Feld des Mittelalter-Multiplayers gibt es zwar nicht allzu viele Alternativen, aber Chivalry 2 sticht (hehe) trotzdem heraus. Das liegt unter anderem an dem Kampfsystem, das zwar ziemlich einsteigerfreundlich, aber trotzdem auch erstaunlich komplex und vielschichtig ist. Wer will, kann sich hier richtig reinfuchsen, wer nur ab und zu spielt, bekommt trotzdem sehr viel Spaß. Der Humor kommt dabei auch nicht zu kurz.

Auf Metacritic liegt Chivalry 2 mit der PS4-Version bei nur 66 Punkten, aber der Metascore der PS5-Fassung kommt auf eine stolze 85.

Hier findet ihr unsere GamePro-Testübersicht zum Release:

Für wen es sich lohnt: Wer richtig Lust auf chaotische, aber sehr spaßige und intensive Multiplayer-Schlachten hat, die im Mittelalter angesiedelt sind, macht mit Chivalry 2 garantiert nichts falsch. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch wirklich witzig.

...und für wen nicht: Wer zart besaitet ist, dürfte von dem wirklich blutigen Gemetzel abgeschreckt werden. Falls ihr Probleme mit abgetrennten Körperteilen und kompetitivem Multiplayer habt, solltet ihr vielleicht lieber die Finger von Chivalry 2 lassen.

