Suzume: Anime-Film des Your Name-Regisseurs auf Blu-ray & DVD vorbestellen und Collector’s Edition sichern

Mit Suzume hat Your Name-Regisseur und -Autor Makoto Shinkai einen weiteren Kinohit geschaffen.

Mit Your Name hat Star-Regisseur Makoto Shinkai 2016 den bis dahin weltweit erfolgreichsten Anime-Film aller Zeiten in die Kinos gebracht. Sein jüngster Film Suzume hat aber zumindest in Japan und China sogar noch besser abgeschnitten. Nun wird der Anime-Hit bald auf DVD und Blu-ray veröffentlicht, Release ist am 5. April 2024. Bei Amazon könnt ihr beide Varianten bereits vorbestellen, die DVD-Version für 14,95€ und die Blu-ray-Fassung für 19,95€:

Neben der Standard Edition wird es sowohl für die Blu-ray- als auch für die DVD-Version eine limitierte Steelbook Edition geben, die Blu-ray-Fassung wird zudem auch noch in einer Collector’s Edition mit vielen Extras erscheinen. Auch diese Versionen sind bereits vorbestellbar und erscheinen ebenfalls am 5.4.2024:

Was bieten die Steelbook und die Collector’s Edition?

Sowohl die Steelbook als auch die Collector’s Edition enthalten ein Artbook mit 60 Seiten und vier Art Cards. Die Collector’s Edition bietet darüber hinaus noch eine ganze Menge mehr. Auf zwei Blu-rays und einer DVD bekommt ihr hier neben dem Film Bonusmaterial wie Kommentare des Regisseurs, verschiedene Interviews, ein Making Of und eine spezielle Schlussszene. Allein Letztere dürfte die Collector’s Edition für Sammler*innen bereits zu einem Muss machen.

Worum geht es in Suzume?

2:02 Suzume - Deutscher Trailer zum neuen Anime-Hit des Your Name-Machers

Suzume weist sowohl stilistisch als auch inhaltlich deutliche Parallelen zu Shinkais früheren Filmen Your Name und Weathering With You auf und vermischt abermals Romantik mit Übernatürlichem. Diesmal geht es um mysteriöse Türen, die überall in Japan auftauchen und verheerende Katastrophen auslösen, wenn sie offen stehen.

Die 17-jährige Suzume stößt auf dieses Phänomen, nachdem sie einen jungen Mann kennenlernt, der sich auf der Suche nach einer dieser Türen befindet. Fortan macht sie es sich zur Aufgabe, sie alle zu schließen, um das Schlimmste zur verhindern.

Ihr wollt noch mehr spannende Neuerscheinungen oder günstige Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: