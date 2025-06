Deutscher Nintendo-Fan bestellt Switch 2 bei Amazon, die kommt mit beschädigtem Karton an - und Amazon erstattet ihm dafür 100 Euro zurück

Diese Nintendo Switch 2 sieht eigentlich ziemlich gut aus, nur der Karton ist etwas verdächtig. (Bild: reddit.com/user/JohnnyKasuppke)

Die Nintendo Switch 2 dürfte bereits ein ziemlicher Erfolg für Nintendo sein, immerhin verkauft sich die neue Hybridkonsole aktuell wie warme Semmeln. Trotzdem ist beim Launch nicht alles rund gelaufen und mehrere Fans hatten Probleme mit ihren Lieferungen. So auch bei dieser Person, für die das letzten Endes aber etwas Gutes haben dürfte.

Genauer gesagt hatte sich Reddit-User JohnnyKasuppke zum Release eine Switch 2 bei Amazon bestellt, die vor ein paar Tagen dann auch in der Packstation ankam. Beim Abholen des Paketes dürfte er aber ein flaues Gefühl im Magen bekommen haben: Die Versandverpackung hatte nämlich eine dicke Delle drin.

Beim Öffnen des Paketes konnte der User aber aufatmen. Die zerdellte Stelle hatte offensichtlich hauptsächlich das Füllmaterial getroffen. Trotzdem fiel ihm etwas Ungewöhnliches auf: Die Klebesiegel an der Verpackung der Konsole waren nämlich an beiden Seiten geöffnet.

Beim Blick ins Innere schien dann alles noch da zu sein, auch der DLC sei vorhanden, womit wohl der Code für Mario Kart World gemeint sein wird. Trotzdem wollte der Fan lieber auf Nummer sicher gehen und bat beim Kundenservice von Amazon um einen Umtausch.

Das war allerdings nicht möglich, da die Konsole zu dem Zeitpunkt auf Amazon mal wieder ausverkauft war – stattdessen bot der Support ihm an, einfach 100 Euro Preisnachlass auf die Konsole zu geben.

Der Fan selbst scheint sich alleridngs unsicher zu sein, ob er das Angebot annehmen soll. Wohl aus Angst, dass jemand an der Konsole rumgepfuscht haben könnte:

"Was würdet ihr tun? Was könnte im schlimmsten Fall passieren wenn jemand an der Konsole war? Man liest ja die wildesten Dinge…"