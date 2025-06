Spieler bestellt Switch 2 bei Amazon.de, bekommt stattdessen Proteinpulver mit Bananengeschmack

Oh whey!

Stellt euch vor, ihr wartet am Nintendo Switch 2-Releasetag sehnsüchtig auf eure Konsole, die ihr schon vor Monaten vorbestellt habt. Nach schier endloser Warterei kommt sie endlich, ihr öffnet den Karton ... und findet Proteinpulver der Geschmacksrichtung Banane darin. Was absurd klingt, ist einem Nintendo-Fan angeblich genau so passiert. Immerhin gab's am Ende das Geld wieder.

Switch 2 angeblich aus Amazon-Paket gestohlen und durch Whey ersetzt

Redditor "Alternative-Fun6075" schildert im NintendoDE-Subreddit, dass er die Switch 2 bei Amazon vorbestellt habe. Diese konnte aufgrund "fehlgeschlagener Zustellung" allerdings erst einen Tag nach dem offiziellen Release am 05. Juni 2025 geliefert werden.

Aber dann der große Schreck, als wir den Karton öffnen ist das auf dem Bild zu sehende Proteinpulver in dem Karton und keine Nintendo Switch 2.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Womöglich wurde die bestellte Nintendo Switch 2 also auf dem Lieferweg aus dem Karton entwendet und durch das Proteinpulver ersetzt. Nachprüfen lässt sich das aber nicht. Wie der "Alternative-Fun6075" in der Kommentarsektion unter seinem Post schreibt, gebe es aber Anzeichen auf eine Manipulation des Paketes:

Das Paket sah nicht offensichtlich manipuliert aus, sonst wären wir schon beim öffnen misstrauisch geworden. Im Nachhinein haben wir aber den Eindruck gehabt, dass eine Seite möglicherweise soweit eingedrückt wurde, dass man reingucken konnte und das Klebeband klebte möglicherweise auch nicht so richtig. Aber wenn man mit sowas nicht rechnet, dann achtet man da vorher auch nicht so genau drauf. Werde mir in Zukunft angewöhnen die Öffnung solcher Pakete zu filmen.

0:40 Nintendo Switch 2 Unboxing - Wir zeigen euch, was wirklich im Karton drin steckt

Autoplay

Das wahre Verbrechen hieran ist aber natürlich, dass das Proteinpulver Bananengeschmack hat...

Was tun, wenn meine Nintendo Switch 2 auf dem Lieferweg gestohlen oder beschädigt wurde?

Aber Spaß beiseite. Diebstahl auf dem Lieferweg ist insbesondere bei teurer Elektronik ein wiederkehrendes Problem. Sollte es euch passieren, dass eure Ware aus dem Karton gestohlen wird, dann aber keine Bange.

Der Verkäufer ist dazu verpflichtet, dem Käufer den Wert der bestellten Waren zurückzuerstatten, sollte diese auf dem Lieferweg beschädigt oder gar gestohlen worden sein (via Haendlerbund).

Ihr müsst darauf achten, den Diebstahl oder entstanden Schaden ordentlich mit Fotos zu dokumentieren. Dabei ist es wichtig, auch Fotos oder Videos vom Paket selbst zu machen, sollte euch dieses verdächtig bzw. manipuliert vorkommen. Eine Rückerstattung sollte mit einem Protokoll des Schadens in der Regel kein Problem darstellen.

"Alternative-Fun6075" hat nach eigenen Angaben telefonisch Kontakt mit Amazon aufgenommen, woraufhin umgehend eine Retoure eingeleitet worden sei.

Wie lief die Vorbestellung und Lieferung der Nintendo Switch 2 bei euch ab? Lief alles glatt und ihr konntet pünktlich zum Releasetag eure ersten Runden in Mario Kart World drehen (oder einen anderen Launch-Titel genießen) oder hattet ihr ebenfalls mit Problemen zu kämpfen?