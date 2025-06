Nintendo schickt jetzt riesige offizielle "Ausverkauft"-Schilder an Händler und bereitet sie aufs Schlimmste vor

Diese "Out of Stock"-Schilder werden jetzt offenbar in den USA an Händler verschickt.

Die Nintendo Switch 2 erscheint in zwei Tagen. Wer die Konsole nicht vorbestellt hat oder in der Preorder-Phase aufgrund der schnell erschöpften Kontingente schlichtweg Pech hatte, kann ab 05. Juni 2025 sein Glück im Laden versuchen. In der letzten Woche berichteten wir darüber, dass erste Geschäfte ihre Lager auffüllen und sich auf den Launch vorbereiten.

Nun geht eine weitere Meldung durchs Netz, die für zusätzlichen Hype sorgt – aber auch möglicherweise die Angst entstehen lässt, zum Launch mit leeren Händen dazustehen.

Nintendo Switch 2 - Preise und Release im Überblick:

Release: 05. Juni 2025

05. Juni 2025 Die Konsole kostet UVP 469,99 Euro (ohne Spiel)

Es gibt zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro (UVP)

Händler werden offenbar auf leere Regale vorbereitet

Redditor "Alternative_Basket19 " arbeitet offenbar in einem Elektronikgeschäft in den USA. Nach Angaben des Users, habe der Laden schon vor dem Nintendo Switch 2-Release "Out of Stock"-Schilder (also "Ausverkauft"-Schilder) von Nintendo zugeschickt bekommen:

Nintendo geht also schon vor dem Release der neuen Konsole davon aus, dass die Bestände in den Läden schnell erschöpft sein könnten, zumindest in den USA.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Post wird darüber spekuliert, dass das Schild in erster Linie dem Ladenpersonal helfen könnte: Sehen Kund*innen das Schild, wissen diese sofort Bescheid und müssen nicht erst das Personal nach dem Kontingent der Konsole im Geschäft fragen.

Andere User wiederum spekulieren darüber, dass das Schild dem Switch 2-Marketing unter die Arme greifen könnte, da dieses unmissverständlich signalisiert, dass die Nachfrage groß aber das Angebot eben knapp ist.

1:03 Nintendo Switch 2: Wir konnten die ersten Spiele-Highlights auf einem Event bereits ausprobieren

Aber ein Hinweis an dieser Stelle: Die Echtheit dieses Schildes kann nicht verifiziert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich hier um einen gut gemachten Fake handelt.

So oder so hat bereits die Vorbestellerphase gezeigt, dass die Nachfrage nach der Nintendo Switch 2 tatsächlich riesig ist. Bereits kurz nach dem Preorder-Start waren die auch hierzulande Kontingente größtenteils ausgeschöpft und die Konsole konnte anschließend nur noch tröpfchenweise vorbestellt werden.

Im April ließ Nintendo-President Shuntaro Furakawa durchscheinen, dass das Unternehmen im Vorfeld wohl mit einer deutlich geringeren Nachfrage gerechnet hatte: In Japan meldeten sich 2,2 Millionen Fans für die Switch 2-Vorbestellung im My Nintendo Store an. So viele, dass Nintendo letztendlich zu verstehen geben musste, dass gar nicht alle Interessierten berücksichtigt werden können. Die Nachfrage habe Nintendos "Erwartungen weit übertroffen".

Wo kann ich die Nintendo Switch 2 direkt zum Release in Deutschland kaufen?

Wie es im Launchzeitraum der Switch 2 um die Kontingente in den hiesigen Geschäften gestellt sein wird bzw. wie schnell diese erschöpft sein werden, lässt sich vorab schwer absehen.

Aber um auf Nummer sicher zu gehen und am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen, gibt es einen hilfreichen Tipp: Denn wie Gameswirtschaft schreibt, könnt ihr die Nintendo Switch 2 ab dem Launch-Tag vorab online reservieren und in eurer Wunschfiliale abholen. Damit umgeht ihr die Gefahr, umsonst ins Geschäft zu stiefeln und am Ende auf ein leeres Nintendo Switch 2-Regal zu blicken.

Mittlerweile steht außerdem fest, dass ihr die Switch 2 zum Launch auch bei der Drogeriekette Müller kaufen könnt. Der Händler hat bekanntgegeben, dass die Konsole europaweit in 950 Geschäften angeboten wird. Größtenteils ist hier nur eine einzige Konsole pro Kunde/Kundin verfügbar, was Scalpern den Wind aus den Segeln nimmt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, das ihr eine Switch 2 zum Release abbekommt.

Zudem wird in der Nacht vom 04. auf den 05. Juni einen Mitternachtsverkauf der Switch 2 im Saturn am Berliner Alexanderplatz stattfinden (nur so lange der Vorrat reicht, versteht sich). Wer in Berlin ansässig ist oder auf eine längere Anfahrt pfeift, kann auch hier sein Glück versuchen.

Habt ihr euch die Nintendo Switch 2 vorbestellt oder werdet ihr euch die Konsole im Laden holen?