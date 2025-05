Der Switch 2 fehlt eine wichtige Streaming-App - und Anime-Fans müssen jetzt ganz stark sein

Kein Demon Slayer mehr für unterwegs. Was ist da los Nintendo?

Die neue Switch 2 steht in den Startlöchern, bringt mehr Power, schärfere Grafik – und weniger Streaming-Apps? Ja, richtig gelesen. Nintendo hat bestätigt, dass zum Launch der Nachfolger-Konsole weniger Streaming-Dienste verfügbar sein werden als noch bei der originalen Switch. Und das tut vor allem einem bestimmten Teil der Community weh.

Keine Animes mehr für unterwegs

Denn zu den Apps, die zum Release nicht auf der neuen Konsole verfügbar sind, zählt Crunchyroll – die weltweit beliebte Anlaufstelle für Anime-Fans. Wer also gehofft hat, nach ein paar Stunden Zelda oder Metroid entspannt im Handheld-Modus Demon Slayer oder Jujutsu Kaisen streamen zu können, schaut erst einmal in die Röhre.

Der Schritt ist verwunderlich, denn die Auswahl an Streaming-Diensten im deutschen Nintendo-Store ist ohnehin recht überschaubar. Bisher waren dies nur Crunchyroll und YouTube. Andere Apps wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime fehlen komplett. Daher bleibt euch auf der Switch 2 nur noch der Dienst von YouTube erhalten, was kaum ein adäquater Ersatz für die Konkurrenz ist.

Die Information kommt direkt von der offiziellen Nintendo Website. Ob und wann Crunchyroll & Co. nachgereicht werden, steht aktuell noch in den Sternen – ein offizielles Statement dazu gibt’s bislang nicht.

Switch 2 wird zur reinen Gaming-Plattform

Es trifft aber nicht nur Deutschland. Auch Dienste wie Hulu, was in Amerika sehr beliebt ist, oder die japanischen Streaming-Apps Niconico und AbemaTV verschwinden aus den jeweiligen Stores. Ob Nintendo damit versucht, die Switch 2 wieder zu reiner reinen Gaming-Konsole zu machen und Multimedia den Rücken kehrt, lässt sich nur vermuten.

Natürlich ist eine Konsole in erster Linie zum Zocken da. Aber in einer Zeit, in der selbst Toaster Netflix streamen können, wirkt der Schritt von Nintendo etwas aus der Zeit gefallen. Gerade, weil viele Switch-Fans ihre Konsole auch auf Reisen oder abends im Bett nutzen. Da wären mehr Streaming-Dienste doch eine gute Idee.

