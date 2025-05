Cyberpunk 2077: Neues Vergleichsvideo zeigt, wie viel schicker die Nintendo Switch 2-Version im Vergleich zum Original auf der PS4 Pro aussieht

Die Switch 2-Version von Cyberpunk 2077 hat kleinere Schwächen, kann sich bisher aber sehen lassen.

Cyberpunk 2077 erscheint als Ultimate Edition direkt zum Launch für die Nintendo Switch 2. Das ist durchaus beachtlich, immerhin dürfte das Open World-RPG einer der leistungsfressendsten Titel zum Launch der neuen Hybridkonsole werden.



Aber auch wenn die Switch 2 nicht an die Leistung einer PS5 oder Xbox Series X rankommt, müssen wir uns wohl keine Sorgen machen, dass das Ergebnis ähnlich schlecht wie damals auf den Last Gen-Konsolen aussieht. Das legt zumindest ein Video-Vergleich der 1.0-Version auf einer PS4 Pro und der Switch 2-Version nahe.

So schick ist die Switch 2-Version von Cyberpunk verglichen mit der PS4

Bei Cyberpunk 2077 hat sich seit dem Release vor rund viereinhalb Jahren so einiges getan. Und auch wenn die Last Gen-Versionen viele der späteren Updates nicht mehr bekommen haben, sieht das Spiel auch auf PS4 und Xbox One heute besser aus als zum Release.

Obendrein dürfte Entwickler CD Projekt Red an der Switch 2-Version des Spiels noch einmal ordentlich gewerkelt und optimiert haben. Was für einen Unterschied das macht, zeigt das Vergleichsvideo von YouTuber Cycu1, der das bisher gezeigte Gameplay der Switch 2-Version mit entsprechenden Szenen auf der PS4 Pro gegenübergestellt – in der ungepatchten Day 1-Version, wie sie 2020 erschienen ist.

Wie groß der Unterschied ist, könnt ihr euch im Video angucken. Besonders der direkte Vergleich ab Minute 16:10 macht deutlich, was sich alles geändert hat:

Hier fallen direkt die deutlich größere Weitsicht und die besseren Details bei Beleuchtung und Reflexionen auf, ebenso wie die zusätzlichen Leuchtreklamen. Auch beim Autofahren ist das Ghosting weit weniger extrem als noch in der PS4 Pro-Version.

Möglich dürfte der erstaunlich scharfe Look übrigens auch sein, da Cyberpunk 2077 auf der Switch 2 auf Upscaling durch Nvidia DLSS setzt. Ob das beim Spielen dann genauso gut aussieht, müssen wir natürlich bis zum Release am 5. Juni abwarten.

Einer der Entwickler hat aber auch bereits versichert, dass wir kein ähnliches Debakel wie damals bei der PS4 und Xbox One befürchten müssen. Einer der größten technischen Knackpunkte der Last Gen-Konsolen sei bei der Switch 2-Fassung nämlich kein Problem: der Arbeitsspeicher.

Mit der Current Gen oder gar einem High-End-PC kann die Switch 2-Version aber offensichtlich nicht mithalten. Das hatten auch die Tech-Experten von Digital Foundry bei der Analyse des bislang gezeigten Gameplays festgehalten.

Zumindest die 30 fps-Marke scheint das Spiel aber die meiste Zeit gut zu halten. Nur bei schnellen Autofahrten und hektischen Szenen kommt es mal zu Rucklern und Framerate-Einbrüchen. Insgesamt laufe das Material aber deutlich flüssiger als etwa auf einer PS4 und kommt vor allem ohne die nervigen, regelmäßigen Pop-ins aus, die Fans von der Last Gen kennen.

