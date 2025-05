Nintendo Switch 2: Ihr dürft nicht den vollen Speicher nutzen - so viel steht euch zur Verfügung

Es ist jetzt bekannt, wie viel ihr vom Switch 2-Speicher auch tatsächlich nutzen könnt.

Die Nintendo Switch 2 ist in vielerlei Hinsicht ein gewaltiges Upgrade gegenüber der ersten Switch. Sie liefert mehr Grafikleistung, lädt schneller und verfügt über mehr Speicher – 256 Gigabyte sind verbaut. Aber davon könnt ihr nicht die volle Menge nutzen, ganz im Gegenteil sogar, ein erheblicher Teil ist für die Konsole selbst reserviert.

So viel Speicher könnt ihr auf der Switch 2 mit Spielen füllen

Jetzt wissen wir Bescheid, wie viel Speicher wir bei der Nintendo Switch 2 nutzen können: 221 Gigabyte sollen es sein, also 35 Gigabyte weniger als in den Hardware-Spezifikationen angegeben. Das hat ein russischer Fan herausgefunden, der die Konsole bereits jetzt über Hinterwege in die Hände bekommen konnte (via Kotaku).

Auf Telegram beantwortete der Spieler zudem einige Fragen von Usern und bestätigte, dass die Konsole ohne Day One-Update weder Switch 1-Titel abspielen, noch neue Features wie Game Share nutzen kann. Ob Switch 2-Spiele lauffähig sind, ist jedoch nicht bekannt, da er keines zur Hand hatte.

Switch 2-Cartridges könnten jedoch funktionieren, schließlich setzen sie keine Emulationsschicht voraus. Und an der arbeitet Nintendo bis zum Launch weiterhin mit Hochdruck.

Wie kommt die niedrigere Speichermenge zustande?

Aber zurück zum internen Speicher und wie die geringere Kapazität zu erklären ist. Vor allem zwei Faktoren dürften dabei eine Rolle spielen:

Auf Verpackungen und in Werbematerialien nutzt Nintendo 'Gigabyte' als Speichereinheit. Intern rechnet die auf dem freien Betriebssystem FreeBSD basierende Systemsoftware der Switch 2 jedoch eigentlich mit 'Gibibyte', auch wenn beide Begriffe fälschlicherweise synonym verwendet werden.



Da Gibibyte auf Zweierpotenzen fußt (beispielsweise sind 1024 Mebibyte ein Gibibyte), nutzt Gigabyte Zehnerpotenzen, sprich: 1000 Megabyte entsprechen einem Gigabyte.



Die Switch 2 kommt nach der Umrechnung auf 238 Gibibyte .

Da Gibibyte auf Zweierpotenzen fußt (beispielsweise sind 1024 Mebibyte ein Gibibyte), nutzt Gigabyte Zehnerpotenzen, sprich: 1000 Megabyte entsprechen einem Gigabyte. Die Switch 2 kommt nach der Umrechnung auf . Von diesen 238 Gibibyte muss zudem das Betriebssystem selbst heruntergerechnet werden und das dürfte aufgrund hochauflösender Grafiken und zahlreicher Zusatzfunktionen ein bisschen größer als noch bei der ersten Switch ausfallen.



Es könnte mit dem Update auf die Day-One-Software sogar noch einmal wachsen, sofern Nintendo den dafür notwendigen Speicherplatz nicht ohnehin schon mitgerechnet und sozusagen einen Puffer bei dem reservierten Speicherbereich eingerichtet hat.

Wie dem auch sei! 221 Gibibyte werden euch zum Launch aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen und das dürfte immer noch für etliche Spiele reichen. Und wenn nicht, dann könnt ihr mit einer microSD-Karte nachhelfen, allerdings müsst ihr dabei ein wichtiges Detail beachten:

Wir sind jedenfalls schon gespannt, wie sich die 4K-Ausgabe der Konsole im TV-Modus beziehungsweise die auf 1080p angestiegene Auflösung im Handheld-Betrieb auf die Spielegrößen auswirken. Auf Xbox und PlayStation sind sie ja bereits explodiert und vielleicht droht uns das auch auf der Switch 2.

