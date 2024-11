Switch 2 hat angeblich praktische Funktion im Handheld-Modus, mit der ihr mehr Akkulaufzeit herausholen könnt

Nintendo will den Switch 2-Nachfolger bis spätestens Ende März 2025 vorstellen.

Das Jahr 2024 neigt sich langsam dem Ende entgegen und die Spannung ist groß, ob wir noch in diesem Jahr die offizielle Enthüllung des Nintendo Switch-Nachfolgers erleben werden. Während sich Nintendo selbst größtenteils in Schweigen hüllt, tauchen immer wieder sporadische Leaks und Gerüchte auf, die bestimmte Funktionen des Geräts betreffen.

Eines der aktuellsten kommt von Leaker Nash Weedle. Der schrieb auf X/Twitter, dass die Switch 2 angeblich eine praktische Funktion bekommt, die den Akku des Geräts schont.

Volle Leistung oder mehr Akkulaufzeit?

Was für eine Funktion ist das? Angeblich soll die neue Konsole im Hauptmenü eine Wahloption bieten, ob Leistung oder Akkulaufzeit bevorzugt werden soll. Da eine solche Auswahl nur im Handheld-Modus und nicht im Docked-Modus Sinn ergeben würde, gibt es diese Funktion offenbar nur, wenn das Gerät nicht in der Station und somit ohnehin am Strom ist.

Auf welche konkreten Parameter (Helligkeit, generelle Geräteperformance, Spieleperformance etc.) diese Auswahl Auswirkungen hat, lässt der Leaker allerdings offen. Da allerdings erwähnt wird, dass Nintendo auf diese Weise Grafikoptionen für Spiele vermeiden will, gehen wir davon aus, dass bei einer Auswahl der Akku-Option auch die Performance/grafische Qualität der abgespielten Titel eingeschränkt werden würde.

Woher kommen die Infos und wie glaubwürdig ist das?

Laut Nash Weedle stammen die Informationen von einem Entwickler, der über ein Switch-Devkit verfügt. Der Leaker selbst hatte in der Vergangenheit bei seinen Prognosen immer mal wieder richtig, allerdings öfter auch mal falsch gelegen.

Vorstellbar ist eine Funktion grundsätzlich schon. Bei den aktuellen Switch-Modellen gehört Akkulaufzeit gerade bei technisch anspruchsvolleren Spielen zu den Kritikpunkten, denn die können die Batterie ziemlich schnell leer nuckeln. Dass Nintendo dieses "Problem" beim Nachfolger angeht, ist also nicht ausgeschlossen.

Nintendo hat zu diesem Gerücht wie üblich keine Stellung genommen. Allzu lange wird es aber nun nicht mehr dauern, bis wir alle wissen, ob die Switch 2 tatsächlich eine derartige Funktion bekommen wird. Denn Nintendo plant nach wie vor, den Switch-Nachfolger bis Ende März 2025 vorzustellen.

Glaubt ihr, dass die Switch 2 wirklich eine derartige Funktion hat?