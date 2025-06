PC-Spieler bemerkt, dass sein Bildschirm immer ausgeht, wenn er ein Feuerzeug anmacht - die Community erklärt ihm das Phänomen

Was haben ein Feuerzeug und ein PC-Bildschirm gemeinsam? Elektrizität!

Wer mit einem PC arbeitet oder spielt, könnte früher oder später auf das eine oder andere Problem stoßen, das im ersten Moment unerklärlich ist. Als sich beispielsweise mein PC neulich nicht mehr einschalten ließ, sondern plötzlich beim Drücken der Power-Taste flackerte, habe ich erst erfahren, dass Motherboards eine Batterie haben, die sie zum Start des Geräts benötigen. Ist sie leer, kommt der PC auch nicht ins POSTING. Auf Reddit berichtet ein User von einem anderen, aber ähnlich verwirrenden Problem.

Wenn Feuerzeuge und Bürostühle PC-Bildschirme ausschalten

So machte ein Redditor die Beobachtung, dass sich sein PC-Bildschirm ausschaltet, wenn er in der Nähe an einer bestimmten Stelle ein Feuerzeug anzündete. In seinem Beitrag mit der Fragestellung nach der Ursache des Phänomens teilt er ein Video davon, wie das Ganze aussieht:

Das steckt dahinter: Zum Glück tummeln sich zahlreiche Profis im PC-Masterrace-Subreddit, die dann auch in den Kommentaren zum Beitrag von Michae86l die Erklärung dafür lieferten: Dahinter steckt eine elektromagnetische Störung.

Konkret heißt das, dass Michae86l ein sogenanntes Piezofeuerzeug benutzt, das sich mithilfe von Piezoelektrizität entzündet. Stark vereinfacht funktionieren solche Feuerzeuge darüber, dass mechanischer Druck auf einen Quarzkristall ausgeübt wird. Dadurch entsteht kurzzeitig eine elektrische Spannung, die mit einem Funken das Feuer auslöst, gleichzeitig aber auch einen elektromagnetischen Impuls verursacht.

Dieser Impuls wird zur potenziellen Störung und sorgt schließlich dafür, dass der Bildschirm flackert oder kurzzeitig ausgeht.

Ein ähnlicher Fall bei der GameStar: So teilte GameStar-Tech-Kollege Duy vor rund einem Monat ein ähnliches Video von einem sich ausschaltendem Bildschirm – dieses Mal jedoch nicht durch ein Feuerzeug ausgelöst, sondern einem Bürostuhl. Auch in diesem Fall hatte die Kommentarspalte die Antwort parat:

Wenn Bürostühle über den Boden geschoben werden (was nun mal zum Alltag am Bürotisch gehört), kann es sein, dass sie eine elektrostatische Aufladung generieren und dabei besonders bei niedriger Luftfeuchtigkeit nahegelegene elektronische Geräte für kurze Zeit außer Gefecht setzen.

Die Lösung: besser abgeschirmte Kabel und Erdung

Den Lösungsansatz, den wir am häufigsten sehen, ist die Anschaffung von besser geschirmten Kabeln, die vor den elektromagnetischen Störungen geschützt sind. Alternativ können sogenannte Ferritkerne um die Kabel angebracht werden, um die Kabel vor den Störungen zu schützen.

Was ebenfalls helfen kann, ist die Erdung besagter Geräte. Im Fall des Bürostuhls, der den PC-Bildschirm ausschaltet, könnte das bedeuten, den Bürostuhl per Kabel mit dem Heizkörper zu verbinden.

Welche Probleme mit dem PC haben bei euch erst einmal für gehörige Verwirrung gesorgt?