Nach Switch 2-Leak-Flut: Nintendo-Fans wollen dem Unternehmen helfen ... mit Wasserbüffeln

Was haben Wasserbüffel mit Nintendo zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel, aber das sehen einige Fans anders.

Nintendo braucht die Switch 2 eigentlich kaum noch ankündigen, weil schon fast alle Details zur Konsole geleakt zu sein scheinen. Bei einigen Fans der Firma weckt das Mitleid, weil sie fürchten, dass die Menschen in Nintendos Marketing-Abteilungen unter enormem Druck stehen könnten. Um den Druck zu mindern und den vielen Leaks zumindest etwas Positives entgegenzusetzen, fluten sie jetzt offizielle Nintendo-Videos mit Wasserbüffel-Kommentaren.

Wasserbüffel sollen Nintendo dabei helfen, trotz der Leaks Oberwasser zu behalten

Darum geht's: Auf Reddit hat ein besorgter Nintendo-Fan vorgeschlagen, dem Unternehmen etwas zurückzugeben. Immerhin gehe es den Menschen bei Nintendo aktuell wohl nicht besonders gut angesichts der unzähligen Leaks rund um die Nintendo Switch 2.

Positives Engagement: Die Idee ist, unter möglichst vielen Nintendo-Videos auf YouTube positive Kommentare zu hinterlassen. Die sollten aus Jux und Tollerei idealerweise auch noch Wasserbüffel enthalten, um sich gegenseitig zu erkennen. Zusätzlich könnte es helfen, solche Kommentare dann auch noch mit einem Like zu versehen.

Was soll das bringen? In erster Linie dürfte so der Algorithmus gefüttert werden. Der Gedanke dahinter ist, dass Nintendo so mehr Views und Likes bekommt, um wiederum mehr Aufmerksamkeit generieren zu können, wenn dann tatsächlich endlich die Nintendo Switch 2 angekündigt wird.

Ursprünglich wollen sie laut dem Reddit-User MacksNotCool damit aber vor allem die Menschen erreichen, die bei Nintendo arbeiten. Auf diese Art wollen sie ihren Stress etwas lindern. Dem Unternehmen selbst solle die Aktion gar nicht unbedingt helfen.

Die Aktion zeigt bereits Wirkung: Sehen wir uns die Kommentare unter den neueren YouTube-Videos des Nintendo of America-Accounts an, finden sich dort bereits haufenweise Videos, in denen es vor allem um Wasserbüffel geht. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es das größte jemals domestizierte Land-Lebewesen ist? Wieder etwas gelernt!

Warum überhaupt Wasserbüffel? So richtig können wir uns das auch nicht erklären. Aber im Nintendo-Subreddit dominieren die sanften Riesen schon seit ein paar Wochen die Memes. Vermutlich, weil ein User scherzhaft ein hypothetisches Bild des Switch 2-User Interfaces gepostet hat, das einfach nur das Bild eines Wasserbüffels zeigte.

Wusstet ihr außerdem, dass die Milch von Wasserbüffeln mehr Proteine und Fett enthält als die Milch von herkömmlichen Milchkühen?