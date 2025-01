Nintendo Switch 2: Sogar das Logo der Konsole ist offenbar geleaked und so langsam wird es Zeit für eine offizielle Ankündigung

So haben wir uns das Switch 2-Logo zusammengebaut und so in etwa soll es tatsächlich auch aussehen.

Neujahr hat wohl ungeahnte Kräfte in der Gerüchteküche freigesetzt. Wir haben mehrere Blicke auf die Konsole selbst und die neuen Joy-Cons erhalten, sogar auf die Platine, die angeblich im Handheld-Hybrid schlummert. Nur zum Namen und dem Logo wussten wir noch nicht wirklich viel, aber selbst das könnte sich jetzt geändert haben.

Insider hat angeblich das Switch 2-Logo gesehen und direkt nachgebaut

Bislang haben wir die Switch 2 eigentlich nur 'Switch 2' genannt, weil noch kein passenderer Namen für Nintendos nächste Spieleplattform im Netz zirkulierte. Auch, wenn wir ein paar echt gute Alternativen dazu in petto hätten…

Nun scheint das Geheimnis um den Namen aber gleichzeitig mit dem Logo des Handhelds gelüftet worden zu sein.

Das schreibt zumindest der brasilianische Leaker und Universo Nintendo-Redakteur Felipe Lima auf X (ehemals Twitter). Er habe ein Foto vom echten Logo des Switch-Nachfolgers erhalten und es exakt nachgestellt:

Die Nintendo Switch 2 heißt demnach ganz simpel Nintendo Switch 2 und nutzt das mit der Ur-Switch etablierte Joy-Con-Logo. Das mag nicht sonderlich kreativ erscheinen, die Nintendo Switch ist als Marke nach über einhundert Millionen verkauften Einheiten aber enorm zugkräftig.

Außerdem hat Nintendo bereits beim DS und dem 3DS, genau wie bei der Wii und der Wii U einfach das Original-Logo durch eine Zahl oder einen Buchstaben ergänzt. Zwar waren die Nachfolgekonsolen nicht immer von absolutem Erfolg gekrönt, aber Nintendo hat in der Vergangenheit so agiert und hält an dem Konzept vielleicht fest.

Ist der Leak glaubwürdig?

Lima hat bereits vor einigen Wochen ein ähnliches Bild auf Basis ihm zugespielter Informationen erstellt:

Nun scheinen Schriftgröße und Abstände aber angeblich genau zu stimmen, es soll sich also um das korrekte Logo der Nintendo Switch 2 handeln.

Daran schließt sich auch der zuverlässige Nintendo-Leaker Pyoro an, der Lima das Foto der Konsole überreicht hat und die Glaubwürdigkeit als hoch einstuft.

Ob daran wirklich etwas dran ist, lässt sich aber nicht verifizieren, es kann auch durchaus sein, dass die beiden den Namen samt Logo fabriziert haben. Alle Zubehörhersteller, die in bisherige Leaks involviert waren, nennen die nächste Nintendo-Konsole jedoch ebenfalls "Nintendo Switch 2".

Eine offizielle Bestätigung bleibt aber weiterhin aus, Nintendo scheint die Leaks erstmal aussitzen zu wollen. Auch das wirkt nicht überraschend, schließlich werden die Spiele das entscheidende Zugpferd für die Switch 2 sein und die wird kaum jemand enthüllen können, sondern nur Nintendo selbst. Lang kann es bei dieser Leak-Flut aber eigentlich nicht mehr dauern.

Könnt ihr es auch kaum noch abwarten, dass die nächste Nintendo-Konsole angekündigt wird? Oder beobachtet ihr unbeeindruckt den ganzen Leak-Zirkus, der gerade durch das Internet zieht?