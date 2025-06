MediaMarkt-Frust bei Switch 2-Bestellung: Händler vermasselt Launch und schickt 10 Euro Gutschein als Entschuldigung raus, doch die Mail ist leer

Der Switch 2-Launch lief gestern nicht bei allen Fans optimal.

Die Nintendo Switch 2 feierte am 05. Juni ihren Release, doch nicht alle Vorbesteller*innen waren gestern in Party-Laune. Insbesondere viele Fans, die die neue Nintendo-Konsole beim Elektronikriesen MediaMarkt vorbestellt hatten, schauten in die Röhre. Der Markt reagiert jetzt mit einem Gutschein-Code als Entschuldigung, auch wenn es hierbei aktuell ebenfalls zu Problemen kommt.

Viele Switch 2-Vorbesteller standen gestern vor leeren Regalen bei MediaMarkt

Doch der Reihe nach, was ist überhaupt passiert? Wer die neue Nintendo-Konsole bei MediaMarkt vorbestellt hat, konnte angeben, das Gerät am Release-Tag direkt in der Filiale abzuholen, anstatt sie sich nach Hause liefern zu lassen. Hierfür schickt der Händler einen Abholschein per Mail an den Kunden/die Kundin, der zur Abholung zwingend nötig ist. Doch zwei Probleme traten auf:

Viele Switch 2-Vorbesteller*innen haben den begehrten Abholschein selbst am Releasetag nicht erhalten

Einige andere Switch 2-Vorbesteller*innen konnten ihre Konsole gestern trotz Abholschein nicht bei MediaMarkt entgegennehmen, da die Kontingente nicht pünktlich im Lager der jeweiligen Filialen eintrafen

Hierzu finden sich insbesondere im NintendoDE-Subreddit mehrere Erfahrungsberichte. Redditor "Fit-Ideal-5204" schreibt folgendes:

Ich habe am 03.04. die neue Nintendo Switch 2 online bei MediaMarkt vorbestellt und komplett bezahlt – in der berechtigten Erwartung, das Gerät pünktlich am Releasetag (05.06.) in meiner Filiale abholen zu können. Heute gehe ich also gut gelaunt zur Filiale – und was passiert? Meine Konsole ist nicht da. Keine Lieferung, keine Abholung, nichts. Aber andere Kunden, die nicht mal vorbestellt haben, bekommen ihre Konsole direkt vor Ort. Die Mitarbeiterin vor Ort konnte nur sagen, dass die Vorbestellungen angeblich noch im Zentrallager festhängen – während MediaMarkt aber gleichzeitig schon Abholbenachrichtigungen verschickt hat.

Diese Erfahrung teilt auch User "Zero_L1ve", der Folgendes berichtet:

Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich hatte meine Switch 2 am 4. April bei MediaMarkt vorbestellt, weil ich den lokalen Einzelhandel unterstützen wollte und nicht bei Amazon bestellen, wo sie übrigens schon vor dem Releasetag ausgeliefert wurde. Jetzt stehen wir am Releasetag da, ohne Konsole, ohne konkrete Info, wann sie genau kommt. Stattdessen wurden in vielen Filialen Geräte für den freien Verkauf rausgegeben aber nicht eine einzige für die Vorbesteller.

Eine Situation, die verständlicherweise frustrierend für Vorbesteller*innen ist. Zumal MediaMarkt am Release-Tag etliche Switch 2-Geräte zum freien Verkauf anbot (und weiterhin anbietet).

Wie konnte es dazu kommen? Die bei MediaMarkt vorbestellten Switch 2-Konsolen laufen über einen anderen Spediteur als die freiverkäuflichen. Die Schuld liegt also nicht bei MediaMarkt direkt. Ein Mitarbeiter des Elektronikhändlers hat sich gestern auf Reddit zu Wort gemeldet und erklärt die Situation:

Da man es im NDC (Zentrallager) fertig gebracht hat die Vorbestellerware erst gestern an die Speditionen zu übergeben, war es nicht mehr möglich die Ware schnellstens in die Regionen zu bekommen. Man arbeitet gerade mit Hochdruck daran, dass die Ware heute noch in die Märkte kommt und die Marktmitarbeiter durften jetzt auch schon früher antanzen, da wohl Anlieferungen ab 6 Uhr freigegeven [sic] wurden (normale Annahme Zeiten ab 9 Uhr) Lasst also euren Frust bitte nicht an den Leuten aus, weil irgendwelche Logistiker einfach sch... planen. Wir in den Märkten hätten uns gefreut, wenn man uns vertraut und die gesamte Bestellmenge in den Märkten (auch zur Vorbestellung) abvermarktet hätte.

Kurzum: Es kam zu Verzögerungen in der Lieferkette: Das Zentrallager von MediaMarkt konnte die Ware erst am Tag vor dem Release (also am Mittwoch) an die jeweiligen Speditionen übergeben, die die Geräte dann anschließend an die jeweiligen Filialen ausliefern konnten.

Gutschein als Entschuldigung, doch Code fehlt in der Mail

10 Euro-Coupon als Entschuldigung: Der Markt reagiert auf den Switch 2-Dusel, indem er Entschuldigungs-Mails an die betroffenen Personen herausschickt.

Viele Vorbesteller*innen haben diese Mail bereits erhalten, doch berichten von einem weiteren Problem: Darin soll sich eigentlich ein 10 Euro-Coupon befinden, der im Online-Shop für Zubehör oder Switch 2-Spiele verwendet werden kann. Doch aktuell sammeln sich im Netz viele Berichte darüber, dass die Mail gar keinen Gutschein-Code enthält bzw. entsprechende Zeile leer ist:

Dies ist offensichtlich ein Fehler, der womöglich deshalb entstanden ist, weil der Markt so schnell auf das ganze Chaos reagieren musste. Eine Mail an den Kundenservice sollte hoffentlich Abhilfe schaffen!

